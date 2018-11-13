Вторник, 13 Ноября 2018 18:42

АрмИнфо.Находящийся с визитом в Париже президент Армении Армен Саркисян встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, на встрече стороны обсудили вопросы активной вовлеченности Армении в деятельность организации, а также перспективы лучшего представления армянской культуры и наследия в ЮНЕСКО.

Собеседники коснулись инициативы ЮНЕСКО по восстановлению иракского Мосула. В этом контексте стороны обсудили реализацию в рамках инициативы совместных проектов с Матенадараном - институтом древних рукописей.

Азуле высоко оценила усилия Армении по интеграции беженцев-армян из Сирии. Стороны подчеркнули важность и необходимость поощрения посредством совместных культурных и образовательных программ культурного разнообразия, универсальных ценностей и терпимости.

Президент Армении привлек внимание на древнее и богатое культурное наследие Гюмри, ценные историко-архитектурные сооружения.

Констатировав, что многие из них в настоящее время находятся в плохом состоянии, Саркисян счел желательным участие ЮНЕСКО в их сохранении и восстановлении. В этой связи были обсуждены возможности восстановления со стороны ЮНЕСКО одного из строений в Гюмри, представляющего историко-культурную ценность.