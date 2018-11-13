Вторник, 13 Ноября 2018 18:41

АрмИнфо.Зампред Республиканской партии, глава парламентской комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян призвал представителей партии "Гражданский договор" и блока "Мой шаг" не повторять ошибок РПА и не проявлять чрезмерной высокомерности, поскольку, как показал опыт республиканцев, это является прямым путем к краху.

"Что сегодня заявили в беседе с журналистами вице-премьеры Арарат Мирзоян и Тигран Авинян? Они сказали, что мы - вне конкуренции. Мы в свое время говорили также и с той же тональностью, и к чему это привело? Это стало причиной нашего фиаско, не повторяйте наших ошибок",- заявил Ашотян.

При этом он заметил, что, благодаря рейтингу и.о. премьера Никола Пашиняна "Мой шаг" на выборах наберет 80% голосов. "Если первым номером пропорционального списка блока будет Пашинян, вторым его рюкзак, третьим его кепка "духов", а по рейтинговой системе от вас будет баллотироваться его палочка для селфи, вы все равно наберете 80% голосов, но не надо забываться, не повторяйте наших ошибок, это прямой путь к провалу",- резюмировал Ашотян.