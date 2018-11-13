Вторник, 13 Ноября 2018 18:15

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 14 ноября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 13/1 в кв. 'Туманян" в Аване; жилые дома 46, 50 на ул. Андраника, жилые дома 43, 45, 47, 49, 51, 53 на ул.

Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 40 на ул. Свачян;

10:30-16:30 жилой дом 15 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на ул. Каджазнуни, жилые дома 84/1,

86, 86/7 на ул. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 подъезд 14 жилого дома 1 на пр. Комитаса, собственные дома на 6-ой улице Тимирязова, жилые дома 2, 2а, 24 на л. Шарури,

подъезды 6, 7, 8 жилого дома 24/2 на ул. Шарури, жилые дома 6, 8, 10, 12 на 2-ом переулке улицы Ширака, собственные дома на улицах 7, 9 Неркин Чарбаха, собственные дома на улицах 3 и 5 Неркин Чарбаха прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ом переулке 7- ой улицы Неркин Чарбаха, собственные дома на 8-ой улице Неркин Чарбаха, жилые дома 44, 48, 52, 50 на ул. Чехова, жилые дома 57/1, 59/1 на ул. Арташисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа; частично частные дома Дзорахбюра;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично село Бениамин в Ахурянском регионе; общинный муниципалитет Амасии, компания <ВТБ Армения", военный комиссариат, швейный завод Амасии, больница, социальная служба, отделение полиции

Амасии, станция сотового оператора "Веон Армения" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.