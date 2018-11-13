Вторник, 13 Ноября 2018 18:11

АрмИнфо.Партия "Альянс" объединяется с партией "Процветающая Армения". Об этом во время выступлений в парламенте заявил глава партии Тигран Уриханян.

Он отметил, что представители "Алянса" также как и представители ППА содействуют революции и постреволюционным реформам на благо страны.