Вторник, 13 Ноября 2018 18:11

АрмИнфо. В офис партии "Просвещенная Армения" поступают сигналы о готовящихся избирательных нарушениях. Об этом во время выступлений в парламенте заявил глава партии "Просвещенная Армения", депутат Эдмон Марукян, при этом не указав со стороны кого поступают данные сигналы и кто готовит эти нарушения.

Он заметил, что не верит во все это, и относится к данным разговорам как к сплетням. При этом депутат призвал всех граждан Армении в случае нарушений обратиться в офис партии "Просвещенная Армения", чтобы предотвратить данные явления. Он выразил уверенность в том, что предстоящие выборы будут намного лучше, чем выборы 2017 года, в результате чего сформируется сильный парламент с большой фракцией "Просвещенная Армения".