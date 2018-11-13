Вторник, 13 Ноября 2018 17:35

АрмИнфо. Общегосударственный список партии "Сасна Црер" возглавит Варужан Аветисян, вторым в списке будет политолог Степан Григорян, в списке будут также другие известные обществу деятели.

Об этом 13 ноября на пресс- конференции заявил председатель партии Жирайр Сефилян, который не сможет принять участие в выборах, поскольку государство лишь на днях предоставило ему гражданство, несмотря на то, что Сефилян с 90-х годов живет в РА.

Он отметил, что партия примет участие в выборах в качестве второго полюса. Сефилян заметил, что "Сасга црер" внесли огромный вклад в осуществление революции в Армении. "Мы являемся единственной политической силой у которой есть концепция. У нас есть свои представления о том, какую Армению мы хотим видеть и как решить проблемы армянского народа. Мы та сила, у которой есть свои подходы",

- подчеркнул он.

В свою очередь, Степан Григорян сообщил, что представители партии будут работать с западными институтами. "Те мощные ресурсы, которые есть у Запада, мы должны использовать на благо Армении", - подчеркнул он. Прогнозируя итоги выборов, политолог заметил, что в новый парламент войдут блок "Мой шаг", партия "Сасна Црер" и силы либерального толка.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки до 18:00 часов 14-го ноября.