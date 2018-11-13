Вторник, 13 Ноября 2018 17:28

АрмИнфо.В результате работы парламентской Следственной комиссии, созданной для изучения обоснованности тарифов на газ и электроэнергию, созданы все предпосылки для снижения тарифов для конечных потребителей Армении. Об этом в парламенте заявил глава следственной комиссии, вице- спикер Микаел Мелкумян.

По его словам, в результате деятельности комиссии, были выявлены раздутые расходы энергетических компаний, необоснованные убытки. В результате выявления и искоренения этих явлений станет возможным снижение тарифов. "Более подробную информацию о том, за счет каких ресурсов станет возможно снижение тарифов, члены комиссии расскажут на следующей неделе во время пресс-конференции", - отметил вице­спикер.

"Надеюсь, что с 1-го февраля 2019 года потребители Армении будут получать электроэнергию по более низким тарифам", - заявил Мелкумян, заверив, что и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА и правительство страны согласились с доводами комиссии.