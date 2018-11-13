Вторник, 13 Ноября 2018 17:22

АрмИнфо.В Полиции Армении подтвердили информацию о потасовке в Гюмри с участием иностранных граждан.

Как сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции Армении Эдгар Джаноян, в полицию РА поступило сообщение о потасовке между гражданами на ул. Мазманяна города Гюмри. "Сообщение на пульт управления полиции поступило около 03:00 часов по местному времени 12 ноября. По факту назначена судмедэкспертиза, ведется следствие. В инциденте участвовали иностранные граждане", - отметил Джаноян.

Ранее, сайт shamshyan.com сообщил, что потасовка произошла между военнослужащими 102-ой российской военной базы.

Уточнить достоверность информации о вовлеченности российских военных в инцидент в пресс-службе 102-ой РВБ на момент публикации информации не удалось.