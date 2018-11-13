|Америабанк признан Thomson Reuters победителем в категории "Наиболее активный пользователь FXT-платформы"
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|Руководители ряда СМИ просят изменить меру пресечения в отношении генерального директора телеканала H2
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|Микаел Мелкумян: В результате работы следственной комиссии созданы предпосылки для снижения тарифов на электроэнергию для потребителей Армении
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|Конверс Банк профинансирует открытие Аргентинского центра
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|Тоноян: МО планирует передать в руки аутсорсинговых компаний вопрос питания
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АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян представил иск против предпринимателя Сильвы Амбарцумян по обвинению в клевете. Зашита Кочаряна требует от Амбарцумян опровержения своего заявления, а в качестве компенсации 2 млн драмов.
Поводом для иска послужило заявление Амбарцумян о том, что она в 2008 году, якобы, для реализации крупной сделки с арабами дала взятку президенту Кочаряну с тем, чтобы он не препятствовал ее действиям.
|Америабанк признан Thomson Reuters победителем в категории "Наиболее активный пользователь FXT-платформы"
|Между прокуратурами Армении и Ирана будет подписано соглашение о сотрудничестве на 2019-2020г.г.
|Руководители ряда СМИ просят изменить меру пресечения в отношении генерального директора телеканала H2
|Ален Симонян обрадовал Шармазанова: Вы признали, что при прошлых властях прошли честные выборы
|Президент назначил послов РА в ряде стран
|Партия "Наследие" не станет участвовать в досрочных выборах в парламент Армении
|В Армении состоится показ фильмов из 11 стран Европы
|Президент Армении вовлекает ЮНЕСКО в деятельность по восстановлению культурного наследия Гюмри
|Ашотян спрогнозировал "Моему шагу" 80% голосов на предстоящих выборах
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го ноября
|Тигран Уриханян: Партия "Альянс" объединяется с партией "Процветающая Армения"
|Эдмон Марукян: Уже поступают сигналы о готовящихся нарушениях в ходе выборов
|Список партии "Сасна Црер" возглавит Варужан Аветисян
|Микаел Мелкумян: В результате работы следственной комиссии созданы предпосылки для снижения тарифов на электроэнергию для потребителей Армении
|В Полиции Армении подтвердили информацию о потасовке в Гюмри с участием иностранных граждан
|Роберт Кочарян представил иск против предпринимателя Сильвы Амбарцумян
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс открылся для проезда грузового транспорта
|Зейналян ответил замгенпрокурору Азербайджана: Прежде чем говорить о борьбе с коррупцией не забывайте о громких скандалах с участием властей АР
|Конверс Банк профинансирует открытие Аргентинского центра
|Все парламентские силы высоко оценивают свои возможности на предстоявших выборах
|Молодые российские летчики отработали первый самостоятельный пилотаж на МиГ-29 в небе Армении
|В Армении заменено около 50 процентов российских военнослужащих, проходящих службу по призыву
|Микаел Пашаян: Проблемами заторов на КПП "Верхний Ларс" будет заниматься постоянный представитель КГД Армении
|БДИПЧ/ОБСЕ: Внеочередные парламентские выборы соответствуют требования сегодняшнего законодательства
|БДИПЧ/ОБСЕ: Мы прибыли сюда не для критики, а для осуществления наблюдательской миссии
|Никол Пашинян: Революционный процесс оптимизации системы государственного управления должен носить эволюционный характер
|Никол Пашинян: Совместная армяно-российская программа в Сирии будет полностью гуманитарной
|В Ереване считают некорректным обсуждение внутренних вопросов ОДКБ с представителями других государств
|Правительство Армении совместно с грузинскими партнерами работает в направлении улучшения ситуации на КПП "Верхний Ларс" - и.о. премьера
|Президент Армении в рамках рабочего визита во Францию провел ряд встреч с главами крупных корпораций
|МИД: Возвращение Карена Казаряна на родину из азербайджанского плена находится в повестке Еревана
|МИД: Очереди на КПП "Верхний Ларс" c российской стороны составляют 2-2.5 км
|Демпартия Армении не примет участия в досрочных выборах
|В Ереване не исключили возможность переговоров Мнацаканян-Мамедъяров на полях министерской встречи ОБСЕ в Милане
|Зограб Мнацаканян посетит Страсбург, Брюссель и Милан
|МИД: Вопрос оперативной связи между Арменией и Азербайджаном - прерогатива оборонного ведомства
|Ереван: Информация о связи Ашота Смбатяна с мафией в Германии не подтвердилась
|Никол Пашинян: Прежняя власть вместо того чтобы поощрять труд, поощряла бедность
|Нагдалян: Санкции в отношении Ирана находятся в центре внимания Еревана
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Российский депутат: Россия в случае военной агрессии готова обеспечить безопасность Армении
|В Ереване будет построен стадион с 33 тысячами зрительских мест
|Банк ВТБ (Армения) признан лучшим партнером Thomson Reuters 2018 г.
|Beeline запустил услугу массовой SMS-рассылки для корпоративных клиентов
|Экс-замминистра обороны РА: Армянская авиация не нуждается в военных истребителях
|Армения прощается с легендарным тяжелоатлетом Юрием Варданяном
|И.о.министра юстиции Армении на международном форуме в Риме представил опыт республики по борьбе с коррупцией
|Давид Тоноян: Российские войска играют важную роль в обеспечении безопасности Армении
|Тоноян: МО планирует передать в руки аутсорсинговых компаний вопрос питания
|Тоноян: В будущем году не планируется повышение зарплат военным
|Давид Тоноян пообещал привлечь к ответственности всех виновников ДТП, унесшего жизни 4 военнослужащих
|Тоноян: Армения и Россия еще ведут переговоры по вопросу поставок вооружения, в рамках оружейного кредита на $100 млн
|Давид Тоноян считает успешным проект о <1000 драм>
|Давид Тоноян: ВС Азербайджана <не освобождали> никаких территорий в Нахиджеванском направлении
|Тоноян: Оперативная связь с азербайджанской стороной действует бесперебойно
|Давид Тоноян затруднился назвать сроки отправки армянской гуманитарной миссии в Сирию
|В вопросе назначения Генсека ОДКБ Давид Тоноян призвал запастись терпением и дождаться 6 декабря
|Давид Тоноян не исключил покупку у России истребителей СУ-30СМ
|Впервые в Армении Viva Cell-MTS опубликовал годовой отчет КСО на основе GRI и получил сертификат соответствия стандартам ISO 37001 и ISO 19600
|ЗАО "ЭСА" предупреждает о плановых отключениях
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