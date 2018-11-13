Вторник, 13 Ноября 2018 16:50

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян представил иск против предпринимателя Сильвы Амбарцумян по обвинению в клевете. Зашита Кочаряна требует от Амбарцумян опровержения своего заявления, а в качестве компенсации 2 млн драмов.

Поводом для иска послужило заявление Амбарцумян о том, что она в 2008 году, якобы, для реализации крупной сделки с арабами дала взятку президенту Кочаряну с тем, чтобы он не препятствовал ее действиям.