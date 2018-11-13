Вторник, 13 Ноября 2018 16:49

АрмИнфо. Отрезок Коби-Гудаури дороги Мцхета- Степанцминда-Ларс открылся для проезда грузового транспорта. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства Армении в Грузии.

"Информируем, что закрытый для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами отрезок Коби-Гудаури дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс теперь открыт. Грузовые машины теперь могут беспрепятственно проезжать. Российский участок КПП "Верхний Ларс" также открылся для проезда транспортных средств и фуры въезжают на территорию Грузии. Отметим, что на российском участке есть пробки", - говорится в сообщении армянского посольства в Грузии.

Как стало известно ранее, со второй половины дня 11 ноября на КПП "Верхний Ларс" c российской стороны стали скапливаться фуры. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян утром проинформировала, что протяженность пробки на КПП составляет 2-25. км. Более того, из-за неблагоприятных погодных условий проезд машин с прицепами и полуприцепами на отрезке Коби-Гудаури дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещен.

Отметим, что дорога в направлении "Верхний Ларс" периодически закрывается по причине ухудшения климатических условий. Накануне на КПП вновь образовалась многокилометровая пробка в 2 км. На данный момент это единственно действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией. Опозни, селевые потоки и наводнения также создают проблемы. По этой причине власти Грузии решили построить новый участок дороги до грузино- российской границе, включая 9-км.тоннель. Строительство участка Квешети-Коби, расположенного на дороге международного значения Мхцета-Степацминда-Ларс, позволит сократить время в пути от Тбилиси до КПП "Казбеги" на 1 час. В рамках проекта запланировано строительство асфальтобетонной дороги длиной 22,7 километра, шести мостов и пяти тоннелей, в том числе и девятикилометрового тоннеля. Тоннель пророют под Крестовым перевалом

- от села Цкере до села Коби. Этот тоннель станет самым длинным в Грузии. После завершения проекта проблема схода лавин и сложных метеоусловий будет полностью решена. Ранее АрмИнфо сообщало, что власти Грузии и России договорились о применении соглашения "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли". Посредниками на переговорах между РФ и Грузией были власти Швейцарии. Москва и Тбилиси договорились пригласить международных посредников, призванных контролировать поток грузов и производить соответствующую маркировку. Согласно документу, регулировались основные принципы таможенного администрирования и мониторинга товарооборота на российско-абхазской границе. Осуществление мониторинга ложилось на швейцарскую компанию SGS, в полномочия которой будет входить предоставление информации о грузах, вывозимых в Россию и ввозимых из России по указанным транспортным коридорам.