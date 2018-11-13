Вторник, 13 Ноября 2018 16:39

АрмИнфо.Заместитель генпрокурора Азербайджана Камран Алиев на проходящем в Риме форуме "Развитие антикоррупционных стратегий в цифровом мире: последние тенденции и лучший опыт на пространстве ОБСЕ" заявил о том, что "на оккупированных территориях нарушаются законы, царит коррупция, и там невозможно реализовать антикоррупционные мероприятия".

В ответ на это и.о.министра юстиции Армении Артак Зейналян заявил о том, что, говоря о борьбе с коррупцией, Азербайджан не должен забывать о скандалах с подкупами европейских чиновников, об оффшорном деле с участием высшего руководства этой страны. Зейналян также подчеркнул, что профессиональный антикоррупционный форум не является подходящей политической площадкой для обнародования не соответствующих действительности заявлений. "А если Вы все же хотите говорить о карабахском конфликте, то лучше затронуть аспект этнических чисток со стороны Азербайджана",- резюмировал и.о.министра.