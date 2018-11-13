Вторник, 13 Ноября 2018 16:21

АрмИнфо.Конверс Банк профинансирует открытие Аргентинского центра в Ереванском государственном университете языков и социальных наук имени Валерия Брюсова. С этой целью подписан меморандум о сотрудничестве.

В соответствии с меморандумом, Конверс Банк принял обязательство по оплате расходов на ремонт, техническое оснащение и меблировку аудитории для Аргентинского центра.

“Участие в программах формирования, развития и поощрения образовательной среды является одним из важнейших направлений корпоративной социальной ответственности Конверс Банка. Основание Аргентинского центра в Ереванском государственном университете языков и социальных наук имени Валерия Брюсова - очередная инициатива, финансируемая Конверс Банком, направленная на повышение качества образования и условий образования в университете и на укрепление армяно-аргентинских межкультурных связей”, - сказал Артур Акопян, Генеральный исполнительный директор Конверс Банка.

В частности, при поддержке Конверс Банка в 2018г. был проведен Всеармянский турнир юных химиков, в двух школах Гюмри были улучшены условия обучения, а также по инициативе и при поддержке Конверс Банка в рамках “Севан Стартап Саммита 2018” состоялся конкурс финтех-идей.

“Это исключительный случай, когда инициатива, направленная на углубление образовательных и межкультурных связей, реализуется при поддержке бизнес-структуры - Конверс Банка. Открытие Аргентинского центра позволит Университету привлекать приглашенных из Аргентины специалистов к образовательному процессу и будет способствовать развитию армяно-аргентинских образовательных и культурных связей”, - отметила Карине Арутюнян, Ректор Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени Валерия Брюсова.

В Аргентинском центре ремонтные работы уже начались. Открытие запланировано на начало следующего года.