Вторник, 13 Ноября 2018 16:16

АрмИнфо. Республиканская партия не может составить конкуренцию партии "Гражданский договор" или блоку "Мой шаг". Об этом 13 ноября в беседе с журналистами заявил и.о.вице-премьера Армении Тигран Авинян.

Он отметил, что РПА как и до революции, так и сейчас не владеет ситуацией, и она как провалила возможность быть правящей силой, так и может провалить возможность быть оппозицией. При этом Авинян очень высоко оценил возможности блока "Мой шаг" на предстоящих выборах, отказавшись указать на конкретный процент ожидаемых голосов.

В свою очередь и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян призвал РПА взять политическую паузу, поскольку все проблемы Армении укоренились именно в период ее правления.

Депутат от блока "Елк", глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян вновь выразил уверенность в том, что РПА не пройдет в парламент. На этом фоне он очень позитивно оценил шансы своей партии на выборах. "Мы надеемся, что станем второй политической силой в парламенте", - подчеркнул депутат.

В свою очередь глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян отметил, что партия обсуждает, кто возглавит ее пропорциональный список. Депутат позитивно оценил шансы партии на выборах. "Дашнакцутю" никогда не сворачивала со своего пути, у партии есть своя концепция и свои убеждения, мы уверены, что наши избиратели ценят это", - заключил Рустамян.

В свою очередь вице-спикер Национального Собрания, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что у РПА есть все шансы стать второй политической силой в парламенте, поскольку только она является истинной оппозицией.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки до 18:00 часов 14-го ноября.