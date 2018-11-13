Вторник, 13 Ноября 2018 16:12

АрмИнфо.Молодые летчики оперативно- тактической авиации российской авиационной военной базы Эребуни, дислоцированной в Армении, после переучивания в липецком центре переподготовки летного состава совершили свои первые самостоятельные полеты на истребителях МиГ-29.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, в рамках учебно- тренировочных полетов экипажи истребителей МиГ-29 самостоятельно совершают полеты по заданным маршрутам с выполнением начальных элементов пилотажа в дневное время суток, полеты для разведки погоды, тренируют элементы взлет и посадку.

В 2018-2019 учебных годах военные летчики ЮВО в Закавказье выполнят более 100 различных задач, как в составе авиационного соединения, так и во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями на полигонах <Камхуд>, <Алагяз> и <Баграмян> в ходе командно-штабных, летно-тактических, тактических и тактико-специальных учений.