Вторник, 13 Ноября 2018 16:10

АрмИнфо.На российской военной базе, дислоцированной в Армении, в рамках плановой замены увольняемых военнослужащих по призыву уже заменено около 50 процентов младших специалистов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие, прибывающие в военную базу по замене, являются подготовленными специалистами и назначаются на должности связистов, разведчиков, кинологов, саперов, снайперов, операторов современных беспилотных летательных комплексов и систем противовоздушной обороны.

В текущем году будет заменено более 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву не изменив общую численность соединения.