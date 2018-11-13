Вторник, 13 Ноября 2018 16:05

АрмИнфо.Комитет госдоходов (КГД) Армении планирует создать институт постоянного представителя на КПП <Верхний Ларс> с целью быстрого реагирования на проблемы на месте. Об этом заявил журналистам заместитель председателя ведомства Микаел Пашаян 13-го ноября.

Пашаян напомнил, что в конце октября председатель КГД Армении Давид Ананян в ходе встречи с послом Грузии в РА Георгием Саганелидзе был проинформирован, что в контексте увеличения пропускной способности КПП "Верхний Ларс" грузинская сторона намерена построить 6 новых тоннелей и альтернативную дорогу в РФ. Микаел Пашаян не исключил, что говоря об альтернативном пути, имеется в виду Аваро- Кахетинская дорога (из Дагестана в Грузию) путь, которую в последнее время активно обсуждали в соцсетях.

Весьма воодушевленная данной информацией, армянская сторона решила не оставаться в стороне. Сразу после данной встречи, ответственные за сферу в Армении направили письмо-предложение грузинскому правительству с надеждой на сотрудничество. В частности, Армения предложила строить тоннель не с двумя полосами движения, как это делается обычно, а с тремя, дабы оставить место для <заблудившегося, или неработающего автомобиля>, который не станет парализовать движение в целом.

В настоящее время, как сообщил Пашаян, чтобы на месте понять и оперативно реагировать на традиционные заторы на КПП <Верхний Ларс>, КГД инициировало процесс создания нового института - штата постоянного представителя ведомства на проблемном пропускном пункте. Через КПП <Верхний Ларс> пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Проблемы скопления грузовиков в зимний сезон, а легковых автомобилей летом, связанная, как с пропускной способностью таможенного пункта, так и гололедами, ливнями и оползнями на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, стали <буднями> армянских перевозчиков.

Отметим, что проект строительства Аваро-Кахетинской дороги существует еще с середины XIX века. Тогда же началось ее строительство, так как эта дорога считалась стратегически важной как с военной, так и экономической точек зрения. Но после строительства железной дороги вдоль Каспийского моря, сложный и дорогостоящий проект заморозили. Сейчас основное значение дороге придается с экономической точки зрения, на нее возлагают надежды в плане создания новых рабочих мест, транспортировки грузов, развития туризма. После завершения строительства дороги прямой путь по ней от Каспийского до Черного моря должен составить всего 470 км, что сделает ее новым выгодным транспортным коридором. В то же время часть экспертов считает, что Аваро-Кахетинская дорога в целом будет более безопасной, чем действующая Военно-Грузинская дорога, на которой часто происходят оползни.