Вторник, 13 Ноября 2018 16:02

АрмИнфо.Внеочередные парламентские выборы соответствуют требованиям сегодняшнего законодательства. Об этом 13 ноября на пресс- конференции в Ереване заявила глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, посол Урсула Гачек, отвечая на вопрос о внезапности сроков внеочередных выборов и возможного воздействия скорых выборов на процесс их организации.

Она отметила, что они уже провели встречу с руководством ЦИК. "Им предстоит сложная работа, однако в ЦИК нас заверили, что будут работать насколько возможно оперативно. Партии также уже начали подготовку списков. Безусловно, с политической точки зрения была внезапность, однако, мы пока не зафиксировали препятствий в процессе составления списков. Если такие процессы будут замечены, они найдут место в докладе", - сказала Гачек.

Отвечая на вопрос немало ли 12 дней для проведения агитационной кампании, глава наблюдательской миссии заявила, что нет принятых стандартов по этому вопросу. "Да, действительно, официальна предвыборная кампания будет длиться 12 дней, но нет запрещающих механизмов для проведения ряда мероприятий и до этого. У каждой страны свое законодательство и свои подходы по этому вопросу", - подчеркнула она.

Коснувшись вопроса об изменении Избирательного кодекса, Гачек сказала, что они информированы о том, что были попытки внести изменения в ИК, однако парламент их не утвердил. "На этих выборах мы будет действовать по старому избирательному кодексу, и будем фиксировать, всё что увидим", - заключила она.