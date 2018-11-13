Вторник, 13 Ноября 2018 16:00

АрмИнфо. Первая группа наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ уже находится в Ереване. Об этом 13 ноября на пресс-конференции в Ереване заявила глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, посол Урсула Гачек.

Она сообщила, что группа из 13 человек прибыла в Ереван в воскресенье, в ближайшее время приедет еще 24 человека, которые будут осуществлять долгосрочную наблюдательскую миссию на всей территории Армении, еще 250 человек прибудет за несколько дней до внеочередных парламентских выборов. Посол также подчеркнула, за ходом выборов также будут наблюдать представители ПА ОБСЕ, Совета Европы и Европейского парламента. "Наша цель - мониторинг электоральных процессов в Армении, их соответствие национальным и международным требованиям. Мы прибыли сюда не для критики, а для осуществления наблюдательской миссии. Предварительная оценка электоральных процессов будет дана на следующий день, а уже комплексный доклад мы представим через 2 месяца", - сказала Гачек, напомнив, что они приехали в Армению по приглашению армянских властей.

Она также отметила, что они информированы о событиях, которые произошли в Армении в апреле-мае текущего года. Однако, хотела бы еще раз подчеркнуть, что мы не приехали сюда с какой-то предварительной оценкой. Она будет дана после выборов. Будет проведен стандартный мониторинг, по стандартным методам, тогда и скажем изменилось что-то в Армении после революции или нет", - резюмировала она.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы назначены на 9 декабря.