Вторник, 13 Ноября 2018 15:57

АрмИнфо.В Армении есть командиры рот без самих рот. Об этом 13 ноября при обсуждениях в парламенте страны проекта государственного бюджета страны 2019 года заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

Тем не менее, по его словам, эти командиры рот исправно получают зарплату. При таком положении дел не приходится говорить о повышении заработной платы в целом по стране. Система государственного управления должна быть оптимизирована. "Недопустима ситуация, при которой один из работающих в кабинете трудится с утра до ночи в поте лица, а другой пьет кофе и посматривает на часы, и при этом оба получают одинаковую заработную плату", - подчеркнул и.о. премьер-министра. Он добавил, что в образовательной сфере страны сегодня наблюдается переизбыток в 10 тысяч учителей. Как итог, выделяемые средства распределяются между всеми, и каждый из преподавателей школ получает мизерную зарплату в 70 тысяч драмов. Важно, продолжил и.о. главы правительства, чтобы начавшийся революционный процесс оптимизации системы государственного управления носил эволюционный характер, чтобы огромная армия людей не осталась без работы. Процесс оптимизации должен сопровождаться с созданием новых рабочих мест и возможностями перевода на них лиц, оказавшихся под сокращением.

1 ноября т.г. Никол Пашинян в парламенте страны сообщал, что сегодня в образовательной системе страны насчитывается на 10872 мест больше, чем это утверждено штатным расписанием, предусматривающим наличие 48795 штатных единиц. По сути, продолжил Никол Пашинян, заработная плата одного учителя делится на двоих. Также требует оптимизации и система государственного управления, в которой трудится 18700 работников. И.о. премьер-министра также обратился и к деятельности ученых, число которых приближается к 4500 человек. "Я не говорю, что эти ученые нам не нужны, но чем они занимаются, каких достижений в науке достигли?"- вопрошал Никол Пашинян, добавив, что наука оторвана от производства и реальности. Эту задачу намерено решить правительство, чтобы наука напрямую была связана с производством и путем заключения соответствующих договоров решала свои финансовые проблемы. "Государство же должно финансировать фундаментальные науки", - подчеркнул тогда Никол Пашинян.