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АрмИнфо.В Армении есть командиры рот без самих рот. Об этом 13 ноября при обсуждениях в парламенте страны проекта государственного бюджета страны 2019 года заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.
Тем не менее, по его словам, эти командиры рот исправно получают зарплату. При таком положении дел не приходится говорить о повышении заработной платы в целом по стране. Система государственного управления должна быть оптимизирована. "Недопустима ситуация, при которой один из работающих в кабинете трудится с утра до ночи в поте лица, а другой пьет кофе и посматривает на часы, и при этом оба получают одинаковую заработную плату", - подчеркнул и.о. премьер-министра. Он добавил, что в образовательной сфере страны сегодня наблюдается переизбыток в 10 тысяч учителей. Как итог, выделяемые средства распределяются между всеми, и каждый из преподавателей школ получает мизерную зарплату в 70 тысяч драмов. Важно, продолжил и.о. главы правительства, чтобы начавшийся революционный процесс оптимизации системы государственного управления носил эволюционный характер, чтобы огромная армия людей не осталась без работы. Процесс оптимизации должен сопровождаться с созданием новых рабочих мест и возможностями перевода на них лиц, оказавшихся под сокращением.
1 ноября т.г. Никол Пашинян в парламенте страны сообщал, что сегодня в образовательной системе страны насчитывается на 10872 мест больше, чем это утверждено штатным расписанием, предусматривающим наличие 48795 штатных единиц. По сути, продолжил Никол Пашинян, заработная плата одного учителя делится на двоих. Также требует оптимизации и система государственного управления, в которой трудится 18700 работников. И.о. премьер-министра также обратился и к деятельности ученых, число которых приближается к 4500 человек. "Я не говорю, что эти ученые нам не нужны, но чем они занимаются, каких достижений в науке достигли?"- вопрошал Никол Пашинян, добавив, что наука оторвана от производства и реальности. Эту задачу намерено решить правительство, чтобы наука напрямую была связана с производством и путем заключения соответствующих договоров решала свои финансовые проблемы. "Государство же должно финансировать фундаментальные науки", - подчеркнул тогда Никол Пашинян.
|Америабанк признан Thomson Reuters победителем в категории "Наиболее активный пользователь FXT-платформы"
|Между прокуратурами Армении и Ирана будет подписано соглашение о сотрудничестве на 2019-2020г.г.
|Руководители ряда СМИ просят изменить меру пресечения в отношении генерального директора телеканала H2
|Ален Симонян обрадовал Шармазанова: Вы признали, что при прошлых властях прошли честные выборы
|Президент назначил послов РА в ряде стран
|Партия "Наследие" не станет участвовать в досрочных выборах в парламент Армении
|В Армении состоится показ фильмов из 11 стран Европы
|Президент Армении вовлекает ЮНЕСКО в деятельность по восстановлению культурного наследия Гюмри
|Ашотян спрогнозировал "Моему шагу" 80% голосов на предстоящих выборах
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го ноября
|Тигран Уриханян: Партия "Альянс" объединяется с партией "Процветающая Армения"
|Эдмон Марукян: Уже поступают сигналы о готовящихся нарушениях в ходе выборов
|Список партии "Сасна Црер" возглавит Варужан Аветисян
|Микаел Мелкумян: В результате работы следственной комиссии созданы предпосылки для снижения тарифов на электроэнергию для потребителей Армении
|В Полиции Армении подтвердили информацию о потасовке в Гюмри с участием иностранных граждан
|Роберт Кочарян представил иск против предпринимателя Сильвы Амбарцумян
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс открылся для проезда грузового транспорта
|Зейналян ответил замгенпрокурору Азербайджана: Прежде чем говорить о борьбе с коррупцией не забывайте о громких скандалах с участием властей АР
|Конверс Банк профинансирует открытие Аргентинского центра
|Все парламентские силы высоко оценивают свои возможности на предстоявших выборах
|Молодые российские летчики отработали первый самостоятельный пилотаж на МиГ-29 в небе Армении
|В Армении заменено около 50 процентов российских военнослужащих, проходящих службу по призыву
|Микаел Пашаян: Проблемами заторов на КПП "Верхний Ларс" будет заниматься постоянный представитель КГД Армении
|БДИПЧ/ОБСЕ: Внеочередные парламентские выборы соответствуют требования сегодняшнего законодательства
|БДИПЧ/ОБСЕ: Мы прибыли сюда не для критики, а для осуществления наблюдательской миссии
|Никол Пашинян: Революционный процесс оптимизации системы государственного управления должен носить эволюционный характер
|Никол Пашинян: Совместная армяно-российская программа в Сирии будет полностью гуманитарной
|В Ереване считают некорректным обсуждение внутренних вопросов ОДКБ с представителями других государств
|Правительство Армении совместно с грузинскими партнерами работает в направлении улучшения ситуации на КПП "Верхний Ларс" - и.о. премьера
|Президент Армении в рамках рабочего визита во Францию провел ряд встреч с главами крупных корпораций
|МИД: Возвращение Карена Казаряна на родину из азербайджанского плена находится в повестке Еревана
|МИД: Очереди на КПП "Верхний Ларс" c российской стороны составляют 2-2.5 км
|Демпартия Армении не примет участия в досрочных выборах
|В Ереване не исключили возможность переговоров Мнацаканян-Мамедъяров на полях министерской встречи ОБСЕ в Милане
|Зограб Мнацаканян посетит Страсбург, Брюссель и Милан
|МИД: Вопрос оперативной связи между Арменией и Азербайджаном - прерогатива оборонного ведомства
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|В Ереване будет построен стадион с 33 тысячами зрительских мест
|Банк ВТБ (Армения) признан лучшим партнером Thomson Reuters 2018 г.
|Beeline запустил услугу массовой SMS-рассылки для корпоративных клиентов
|Экс-замминистра обороны РА: Армянская авиация не нуждается в военных истребителях
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|И.о.министра юстиции Армении на международном форуме в Риме представил опыт республики по борьбе с коррупцией
|Давид Тоноян: Российские войска играют важную роль в обеспечении безопасности Армении
|Тоноян: МО планирует передать в руки аутсорсинговых компаний вопрос питания
|Тоноян: В будущем году не планируется повышение зарплат военным
|Давид Тоноян пообещал привлечь к ответственности всех виновников ДТП, унесшего жизни 4 военнослужащих
|Тоноян: Армения и Россия еще ведут переговоры по вопросу поставок вооружения, в рамках оружейного кредита на $100 млн
|Давид Тоноян считает успешным проект о <1000 драм>
|Давид Тоноян: ВС Азербайджана <не освобождали> никаких территорий в Нахиджеванском направлении
|Тоноян: Оперативная связь с азербайджанской стороной действует бесперебойно
|Давид Тоноян затруднился назвать сроки отправки армянской гуманитарной миссии в Сирию
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|Давид Тоноян не исключил покупку у России истребителей СУ-30СМ
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