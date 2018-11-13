Вторник, 13 Ноября 2018 15:55

АрмИнфо.Совместная армяно-российская программа в Сирии будет полностью гуманитарной, и не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Об этом 13 ноября с трибуны Национального Собрания РА заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, целью Армении в Сирии является оказание содействия армянской общине Алеппо, в котором сосредоточена значительная часть

армянской диаспоры, в возращении к мирной жизни. Программа пребывания армянских миротворцев в Сирии будет полностью финансироваться государственным бюджетом страны. Реализация проекта осуществляется по просьбе сирийских властей и представителей армянской общины. "Народ Сирии готовится к переходу к мирной жизни, и по этой причине появилась возможность для содействия определенного поля для армянской общины Алеппо", - подчеркнул Никол Пашинян.

Отметим, что договоренность о реализации совместной программы была достигнута 8 сентября по итогам визита Никола Пашиняна в Москву. Позднее и.о. министра обороны РА Давид Тоноян уточнил, что Армения планирует отправить в Сирию группу специалистов министерства обороны, состоящую из врачей, гуманитарных специалистов по разминированию и обеспечивающий их безопасность состав. Давид Тоноян отмечал, что группа будет заниматься исключительно гуманитарными вопросами. Следовательно, у нее будет статус не контингента, а группы специалистов.