Вторник, 13 Ноября 2018 15:53

АрмИнфо.В Ереване считают, что в ОДКБ есть проблемы, нуждающиеся в устранении. Так, 13 ноября на пресс-конференции в Ереване пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись обсуждения президентом Беларуси с послом Азербайджана вопросов внутренней повестки ОДКБ, и корректности этого шага с точки зрения Еревана, особенно если учесть, что вопросы обсуждались с недружественной для Армении страной, в частности, сказала: " Армения рассматривает ОДКБ как площадку обсуждения интересов шести стран.

Подобного рода явления свидетельствуют о том, что внутри организации есть проблемы, нуждающиеся в устранении. В Ереване считают, что подобного рода обсуждения некорректны".

Коснувшись выборов генерального секретаря ОДКБ и возможности продолжения пребывания на этом посту представителя Армении, Нагдалян, отметила, что решение о переносе обсуждения этого вопроса на 6 декабря в Санкт-Петербурге обусловлено тем, что страны-члены организации не смогли достичь консенсуса по этому вопросу на встрече в Астане. "Также было принято решение, параллельно с этим разработать нормативные акты, регулирующие досрочное прекращение полномочий Генсека. Но, хочу подчеркнуть, что у Армении есть все ресурсы для продолжения выполнения своих обязательств на посту Генсека ОДКБ до положенного регламентом срока", - подчеркнула пресс-секретарь МИД РА.

Отвечая на вопрос о том, что возможный кандидат в генсеки от Беларуси Станислав Зась может придерживаться проазербайджанской позиции, учитывая, что последний учился в Баку, а руководство его страны активно налаживает связи с Азербайджаном, пресс- секретарь МИД в очередной раз подчеркнула , что все решения в организации принимаются на основании консенсуса и напомнила, что и кандидатура предыдущего Генсека ОДКБ очень долго не утверждалась из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу. Она также выразила убеждение, что есть переоценка возможностей Генсека ОДКБ. "Сегодня есть переоценка полномочий Генсека ОДКБ. Генеральный секретарь это нечто вроде менеджера. Генсек ОДКБ не принимает самостоятельных решений, все его заявления - это результат консенсусного решения всех 6 государств", - сказал она, добавив, что Ереван содействует ротационному принципу передачи поста Генсека ОБСЕ.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым рассказал о саммите ОДКБ в Астане.

Лукашенко рассказал о том, что основное время было уделено не вопросу Генсека ОКДБ, а внешнеполитической ситуации вокруг стран ОДКБ. "Естественно, обсуждая, что происходит по периметру наших государств, мы коснулись и внутриполитической ситуации, но исключительно с подачи того или иного президента. Никто там не собирался вмешиваться в те или иные процессы. К примеру, Никол Пашинян: 9 декабря выборы в парламент, он затронул эту тему, мы послушали. У нас прошел ряд мероприятий: Мюнхенская конференция (встреча Основной группы), форумы регионов с Украиной и с Россией, и я затронул эти темы, все, что происходит вокруг, как это отражается на внутриполитической ситуации. Президенты послушали, приняли к сведению. Точно так и другие президенты проинформировали, что происходит внутри страны. И здесь нет никакой чрезвычайщины", - заверил глава Беларуси.

Касательно назначения нового руководителя аппарата ОДКБ Лукашенко отметил: "Естественно, вариантов было много. И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто- то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ - очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге". Президент подчеркнул, что решение в спокойном русле будет принято на запланированной на 6 декабря встрече.