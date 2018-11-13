Вторник, 13 Ноября 2018 11:33

АрмИнфо. И.о.министра юстиции Армении Артак Зейналян на проходящем в Риме форуме "Развитие антикоррупционных стратегий в цифровом мире: последние тенденции и лучший опыт на пространстве ОБСЕ" представил опыт РА в области борьбы с коррупцией.

Он заявил, что после революции борьба с коррупцией в Армении достигла нового уровня и стала более целевой и эффективной. По его словам, это стало возможным благодаря принятию соответствующему международным нормам антикоррупционному законодательству и его реализацией. Он также сообщил, что в настоящее время разрабатывается антикоррупционная стратегия на 2019-2022 путем применения новейших технологий. Зейналян заверил, что Армения и впредь будет последовательной в борьбе с коррупцией, а сотрудничество с ОБСЕ поможет в этом.