Вторник, 13 Ноября 2018 01:40

АрмИнфо.Российские войска играют важную роль в обеспечении безопасности Армении. Об этом 12 ноября в ходе встречи с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян, коснувшись заявлений партии <Сасна црер> о необходимости вывода российских войск из Армении.

И.о. министра подчеркнул, что в оборонном ведомстве страны не считают целесообразным комментировать любые заявления политических сил. Однако, он заявил, что его личное мнение и подход остается неизменным, что российские войска (102-ая российская военная база и пограничное управление ФСБ РФ в РА- ред.) играют важную роль в деле обеспечения безопасности Армении. <Это неопровержимый факт. Полагаю, что в старой и новой Армении среда безопасности не изменилась>, - резюмировал он