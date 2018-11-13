Вторник, 13 Ноября 2018 01:39

АрмИнфо.Армянские военнослужащие будут обеспечены беспрецедентно качественным нижним нательным бельем. Об этом 12 ноября на встрече с журналистами заявил и.о. министра обороны РА Давид Тоноян.

Он подчеркнул, что после того, как с его стороны было принято решение о предоставлении военнослужащим нижнего нательного белья, этот вопрос в короткие сроки был решен и были отобранные лучшие по своим характеристикам цеха по пошиву белья. <Первая партия уже поступила на наши склады. Качество белья беспрецедентное. Мы за счет сокращения нормативов повысили качество. Однако, теперь солдатам придется стирать, либо самим либо отдавать белье в прачечные при МО>, - констатировал Тоноян.

Коснувшись формы, в которой он недавно ездил в Ливан и Косово, он отметил, что она частично была сшита в РА. При этом он анонсировал создание бренда <Армянская армия>.

Коснувшись вопроса питания и замечания, что родители продолжают отправлять посылки своим детям в ВС, и.о. министра обороны РА, в частности, сказал: <Мне кажется запрещать родителям отправлять, что-то своим детям не правильно. Это уже сложившаяся традиция. Также считаю ошибочным утверждения, что это решает вопрос питания в рядах ВС, тем более, что с этим у нас нет проблем>.

При этом Тоноян сообщил, что МО планирует вопрос питания передать аутсорсинговым компаниям - частным компаниям. Он проинформировал, что первая пилотная программа будет реализована уже в скором времени.