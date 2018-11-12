Понедельник, 12 Ноября 2018 20:39

АрмИнфо.Несмотря на то, что новым бюджетом на 26.6% повышены затраты на оборону, изменений по части зарплат военнослужащих в будущем году не планируется. Об этом 12 ноября на встрече с журналистами заявил министр обороны РА Давид Тоноян.

<В будущем году не планируется повышение зарплат в Вооруженных силах. Однако, Минобороны посредством экономии некоторых средств, за счет премиальных старается обеспечить повышение зарплат. В первую очередь приоритет отдается тем, кто несет боевое дежурство>, - отметил Тоноян.

Коснувшись жилищного вопроса, и.о. министра обороны Армении

констатировал, что в ведомстве ищут пути решения этой проблемы. По

его словам, частично этот вопрос будет решен за счет приватизации

служебных квартир. В этой связи он проинформировал, что в прошлом

месяцем таким образом 122 военнослужащих получили жилье. <Еще одно решение - это ипотечное кредитование, под низкий процент, достаточно доступное для военнослужащих. Причем ипотеку смогут взять не только молодые офицеры, но и те, кто находится в рядах ВС по 10-20 лет>, - сказал он, и в этом контексте подчеркнул, что правительство Армении работает над тем, чтобы в короткие сроки демобилизованные военные получали положенное им жилье, и чтобы весь процесс проходил прозрачно и справедливо.