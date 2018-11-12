Понедельник, 12 Ноября 2018 20:27

АрмИнфо. И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян пообещал привлечь к ответственности всех виновников дорожно-транспортного происшествия на автодороге Воротан-Хндзорецк, унесшего жизни 4 военнослужащих.

Он еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, и принес извинения за то, что они не смогли своевременно вмешаться и предотвратить трагедию. При этом он подчеркнул, что оборонное ведомство страны обновляет свой автопарк по мере возможностей. <Что произошло, станет ясно после завершения следствия. Также проводится служебная проверка. Что касается мнений того, почему за рулем находился солдат-срочник, то хотел бы заметить, что пока у нас нет материальных средств для замены всех водителей-срочников контрактниками. Но, хотел бы заметить, что за рулем находятся достаточно опытные водители. Один из погибших был лучшим>, - подчеркнул Тоноян, добавив, что следствие выяснит виновников трагедии, и они будут привлечены к ответственности.

Отметим, что грузовой автомобиль МО РА попал в ДТП на 39 км автодороги Горис- Кубатлы около 12 часов дня 7 ноября. В результате ДТП 4 военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения. в результате ДТП погибли военнослужащие срочной службы: Айрапет Володьевич Наирян (1998 г.р.), Грант Араикович Гаспарян (1998 г.р.), Эдгар Арменович Унанян (1998 г.р.), Давид Бениаминович Мелконян (1998 г.р.). Раненые были госпитализированы в медцентр Гориса и госпиталь Сисиана. Всего в машине находилось согласно сообщению МО 26 человек. По факту в СК РА было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 377 ч.3 УК РА.