Понедельник, 12 Ноября 2018 20:26

АрмИнфо.Армения и Россия еще ведут переговоры по вопросу поставок вооружения, в рамках оружейного кредита на $100 млн. Об этом 12 ноября в ходе встречи с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос на каком этапе находится реализация оружейного кредита на $100 млн.

<Переговоры еще не завершились. Армения и Россия уже подписали договор, но пока на стадии завершения находятся переговоры о поставках>, - резюмировал Тоноян.

Напомним, что во второй декаде 2017 года, тогдашний президент Армении Серж Саргсян заявил, что РА подписала соглашение о оружейном кредите на 100 млн с Россией и его реализация начнется после завершения всех межгосударственных согласований. Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, Россия предоставит РА кредит сроком на 20 лет, из которых первые пять лет под льготные 3 годовых. При этом, доля софинансирования Армении составит 10% об общей стоимости программы. На основании кредитного соглашения, между Министерством обороны Армении и ОАО "Рособоронэкспорт" будут заключены отдельные соглашения о порядке, сроках поставок вооружений и военной техники. Погашение основной суммы кредита планируется начать с 15 мая 2023 года и завершить 15 мая 2037 года. В первые шесть лет Армения будет ежегодно погашать кредит в размере 1,5 млн, после чего сумма отчислений увеличится до 3,6- 3,8 млн.

Раннее, Москва уже предоставила Армении кредит в 200 млн сроком на 10 лет. Ереван на эти средства закупает у России пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, ЗРК "Игла- С" и ракеты к нему, наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" с транспортно-заряжающими машинами ТЗМ-Т, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, взрыватели B-429Е, снайперские винтовки Драгунова (СВД), бронетанковую технику, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи. Помимо этого Россия поставила Армении ракетный комплекс <Искандер>. Согласно промежуточной программе расходов на 2018-2020 гг. Армения планирует ежегодно на 60 млн. долларов увеличить военные расходы. Целью Еревана является повышение уровня военных расходов на 4 от ВВП. В настоящее время военные расходы Армении составляет порядка 3,6 от ВВП - около 450 млн.