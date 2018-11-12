Понедельник, 12 Ноября 2018 20:25

АрмИнфо. И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян считает Фонд <Страхования военнослужащих> в народе более известный как фонд <1000 драм> - успешным проектом.

Так, 12 ноября на встрече с журналистами отвечая на вопрос, продолжит ли деятельность фонд или же он будет закрыт, Тоноян в частности, сказал: <Это успешный проект, в котором участвует весь народ. При надлежащем экономическом развитии, будем надеяться, что через какое-то время необходимости в этом фонде не будет. Но, пока он позволяет решать вопросы, связанные с нуждами наших военнослужащих>.

Отметим, что Минобороны Армении в рамках концепции <Армия-нация> разработал законопроект <О компенсации ущерба жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения>. После его утверждения был создан Фонд финансовой компенсации семьям военнослужащих, погибших на боевом дежурстве или в боевых условиях, а также получивших инвалидность. Семьи погибших и военнослужащие, получившие инвалидность I-ой группы, получают 10 млн. драмов единовременно, инвалиды II-ой группы получают 5 млн. драмов. Средства погибших военных по закону получают родители и дети военных, также братья и сёстры до 23 лет. Семьям погибших и инвалидам I-ой группы в течение 20 лет ежемесячно будет страховая выплата: для офицеров они составят 300 тыс. драмов в месяц, прапорщиков - 250 тыс., рядовых - 200 тыс. Для инвалидов II-ой группы предусмотрено 200, 150 и 100 тыс. драмов в месяц соответственно. В результате реализации программы, в случае смерти военнослужащего или получения инвалидности I-ой группы, военному или члену семьи в течение 20 лет будет выплачена страховая выплата 82 млн. драмов, прапорщику - 70 млн., рядовому - 58 млн. Каждый работающий гражданин в обязательном порядке ежемесячно перечисляет в созданный для этих целей Фонд 1 тыс. драмов.