Понедельник, 12 Ноября 2018 20:23

АрмИнфо.ВС Азербайджана <не освобождали> никаких территорий в Нахиджеванском направлении. Об этом 12 ноября в ходе встречи с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян, коснувшись муссируемых периодически в азербайджанских СМИ информации об <освобождении территорий> в направлении Нахиджевана.

<Учитывая договорённости, достигнутые в Душанбе и во избежание риторики, я в качестве главы оборонного ведомства заявляю, что ВС Азербайджана <не освобождали> никаких территорий в Нахиджеванском направлении. Зафиксировано некоторое сокращение расстояний между постами, однако, не за счет позиций ВС Армении. Мы как стояли на своих местах, так и стоим. Сокращение расстояний произошло на территории Нахиджеванской Республики, неподконтрольных ВС РА>, - отметил и.о. министра обороны РА.

Вместе с тем он констатировал, что ранее ВС Армении зафиксировали сокращение расстояний между позициями и были предприняты успешные мероприятия, для пресечения подобных действий в будущем. <Межпостовое расстояние сократилось, но не за счет армянской стороны. Мы в некоторых случаях даже улучшили наши позиции, и не только на территории Республики Армения>, - проинформировал глава оборонного ведомства.

Коснувшись опасений местных жителей, Тоноян выразил недоумение тем обстоятельством, что подобная обеспокоенность есть лишь с армянской стороны, а азербайджанское население молчит. <Мы проводим беседы с населением, объясняем, что их опасения беспочвенны, и все возможные риски ВС Армении сократили>, - сказал он, при этом добавив, что этот вопрос поднимался на международном уровне и уже есть определенные решения в этом направлении.