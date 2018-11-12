|Давид Тоноян: Российские войска играют важную роль в обеспечении безопасности Армении
|Тоноян: МО планирует передать в руки аутсорсинговых компаний вопрос питания
|Тоноян: В будущем году не планируется повышение зарплат военным
|Давид Тоноян пообещал привлечь к ответственности всех виновников ДТП, унесшего жизни 4 военнослужащих
|Тоноян: Армения и Россия еще ведут переговоры по вопросу поставок вооружения, в рамках оружейного кредита на $100 млн
|Давид Тоноян считает успешным проект о <1000 драм>
|Давид Тоноян: ВС Азербайджана <не освобождали> никаких территорий в Нахиджеванском направлении
|Тоноян: Оперативная связь с азербайджанской стороной действует бесперебойно
|Давид Тоноян затруднился назвать сроки отправки армянской гуманитарной миссии в Сирию
|Давид Тоноян призвал запастись терпением и дождаться 6 декабря по вопросу Генсека ОДКБ
|Давид Тоноян не исключил покупку у России истребителей СУ-30СМ
|Впервые в Армении Viva Cell-MTS опубликовал годовой отчет КСО на основе GRI и получил сертификат соответствия стандартам ISO 37001 и ISO 19600
|ЗАО "ЭСА" предупреждает о плановых отключениях
|Министр: Бюджет Арцаха в 2019 году может быть профицитным
|Партии "Новые времена" и Народная партия не примут участия в декабрьских выборах
|Главный форум Crans Montana может пройти в Ереване
|Ереванский коньячный завод : запуск проекта ARARAT Charles Aznavour Signature Blend
|Подведены итоги маркетинговой кампании #когдавыигрываешь Банка ВТБ (Армения)
|В Beeline Startup Incubator прошел мастер-класс с участием Дмитрия Чумака и Юлии Мокроусовой
|В Баку отреагировали на заявление Никола Пашиняна на Парижском форуме
|Армянские тяжелоатлеты вернулись на родину из Ашхабада, где проходил Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
|Лукашенко: Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ
|Лукашенко: Для Армении, находящейся в переходном периоде, председательство в ЕАЭС и ОДКБ - большая нагрузка
|Решением Айка Марутяна в административном районе Нор Норк демонтируется незаконная постройка
|В Армении предпринимается еще одна попытка по ограничению азартных игр
|С 12 по 14 ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|В Лос-Анджелесе стартовал телетон партии "Сасна црер"
|Республиканская партия Армении приняла резолюцию, в которой обвинила Пашиняна в подстрекательстве событий 1 марта 2008 года
|Флаг Арцаха вновь стал "яблоком раздора" между армянами и азербайджанцами теперь уже на турнире по смешанным единоборствам ACB Promotion
|Республиканская партия Армении примет участие во внеочередных выборах в парламент: официальное решение принято
|Посольство Армении в Грузии опровергло сообщение о том, что армянские водители на протяжении 3-4 дней находятся в заторе на грузино-российской границе
|Лукашевич: Прекращение огня является важнейшим условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей по урегулированию карабахского конфликта
|11 ноября в Москве состоялся концерт "Сделай свой шаг " в поддержку фонда "Мой шаг "
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го ноября
|Н. Пашинян: Мы не можем изменить историю, но история может изменить нас
|Никол Пашинян принял участие в церемонии, посвященной 100-летию подписания перемирия в Первой мировой войне
|Бако Саакян наблюдал за ходом тактических военных учений с участием ряда воинских частей центрального подчинения Армии обороны
|Партия <Во имя социальной справедливости> возвращается, чтобы озвучить свою точку зрения по внутренним и внешним вызовам
|Защита Роберта Кочаряна обратилась в ЕСПЧ
|Юрий Варданян будет похоронен в Пантеоне им. Комитаса
|Легендарному футболисту команды "Арарат-73" Сергею Бондаренко присвоено звание Заслуженного деятеля физкультуры и спорта Армении
|"Свободные демократы" и "Республика" будут участвовать в предстоящих парламентских выборах в составе блока
|"Сасна црер": в правительстве Армении указали путь решения вопроса предоставления гражданства Жирайру Сефиляну
|Никол Пашинян предлагает предвыборные дебаты в прямом эфире закрепить законодательно
|В ущелье Карби, Арагацотской области специалисты спасли бурого медведя из капкана
|Мэр: Впредь в Ереване будет упрощен процесс предоставления разрешения на законное строительство
|ЕС хочет активизировать участие гражданского общества в карабахском урегулировании
|Законодательная инициатива Минсоцтруда Армении об установлении максимального размера пенсий вызвало недовольство Минюста
|КС признал неконституционными некоторые положения законов о регламенте НС и назначении судей Конституционного суда
|Российский сенатор пообещал Армении поддержку в случае американского давления по вопросу отношений с Ираном
|ООО "Селена", принадлежащее семье главы охранной службы Сержа Саргсяна, сокрыло от государства налоги на сумму в 1,6 млрд драмов
|Артур Ванецян в Москве рассказал о террористических угрозах на Южном Кавказе
|Президент Армении уверен: Рейтинг республики очень высок
|Посол РА в Ватикане попрощался с Папой Римским
|С 13 ноября в Армении ожидаются снегопады
|В Армении на средства Всемирного банка будет реализована программа по мониторингу за судебной системой
|Баку: Опирающийся "на оккупацию" статус-кво неприемлем и должен быть изменен
|Президент Армении доволен своими полномочиями
|Стартовал футбольный турнир Лига ВТБ
|Beeline отпраздновал 10-летие программы стажировки «Третье поколение»
АрмИнфо. Оперативная связь с азербайджанской стороной действует бесперебойно. Об этом 12 ноября в ходе встречи с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.
При этом он добавил, что достигнутые в Душанбе договорённости выполняются. <Как я уже ранее говорил, для обеспечения оперативной связи назначены определенные должностные лица, связь осуществляется посредством их>, - отметил Тоноян.
Коснувшись установления оперативно связи непосредственной между командирами, то и.о. министра подчеркнул, что это мощное средство для
исключения инцидентов, однако пока не задействовано. Тоноян констатировал, что на данном этапе подобной договоренности нет, однако, этот вопрос поднимаем на каждой встрече.
Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.
|Давид Тоноян: Российские войска играют важную роль в обеспечении безопасности Армении
|Тоноян: МО планирует передать в руки аутсорсинговых компаний вопрос питания
|Тоноян: В будущем году не планируется повышение зарплат военным
|Давид Тоноян пообещал привлечь к ответственности всех виновников ДТП, унесшего жизни 4 военнослужащих
|Тоноян: Армения и Россия еще ведут переговоры по вопросу поставок вооружения, в рамках оружейного кредита на $100 млн
|Давид Тоноян считает успешным проект о <1000 драм>
|Давид Тоноян: ВС Азербайджана <не освобождали> никаких территорий в Нахиджеванском направлении
|Тоноян: Оперативная связь с азербайджанской стороной действует бесперебойно
|Давид Тоноян затруднился назвать сроки отправки армянской гуманитарной миссии в Сирию
|Давид Тоноян призвал запастись терпением и дождаться 6 декабря по вопросу Генсека ОДКБ
|Давид Тоноян не исключил покупку у России истребителей СУ-30СМ
|Впервые в Армении Viva Cell-MTS опубликовал годовой отчет КСО на основе GRI и получил сертификат соответствия стандартам ISO 37001 и ISO 19600
|ЗАО "ЭСА" предупреждает о плановых отключениях
|Министр: Бюджет Арцаха в 2019 году может быть профицитным
|Партии "Новые времена" и Народная партия не примут участия в декабрьских выборах
|Главный форум Crans Montana может пройти в Ереване
|Ереванский коньячный завод : запуск проекта ARARAT Charles Aznavour Signature Blend
|Подведены итоги маркетинговой кампании #когдавыигрываешь Банка ВТБ (Армения)
|В Beeline Startup Incubator прошел мастер-класс с участием Дмитрия Чумака и Юлии Мокроусовой
|В Баку отреагировали на заявление Никола Пашиняна на Парижском форуме
|Армянские тяжелоатлеты вернулись на родину из Ашхабада, где проходил Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
|Лукашенко: Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ
|Лукашенко: Для Армении, находящейся в переходном периоде, председательство в ЕАЭС и ОДКБ - большая нагрузка
|Решением Айка Марутяна в административном районе Нор Норк демонтируется незаконная постройка
|В Армении предпринимается еще одна попытка по ограничению азартных игр
|С 12 по 14 ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|В Лос-Анджелесе стартовал телетон партии "Сасна црер"
|Республиканская партия Армении приняла резолюцию, в которой обвинила Пашиняна в подстрекательстве событий 1 марта 2008 года
|Флаг Арцаха вновь стал "яблоком раздора" между армянами и азербайджанцами теперь уже на турнире по смешанным единоборствам ACB Promotion
|Республиканская партия Армении примет участие во внеочередных выборах в парламент: официальное решение принято
|Посольство Армении в Грузии опровергло сообщение о том, что армянские водители на протяжении 3-4 дней находятся в заторе на грузино-российской границе
|Лукашевич: Прекращение огня является важнейшим условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей по урегулированию карабахского конфликта
|11 ноября в Москве состоялся концерт "Сделай свой шаг " в поддержку фонда "Мой шаг "
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го ноября
|Н. Пашинян: Мы не можем изменить историю, но история может изменить нас
|Никол Пашинян принял участие в церемонии, посвященной 100-летию подписания перемирия в Первой мировой войне
|Бако Саакян наблюдал за ходом тактических военных учений с участием ряда воинских частей центрального подчинения Армии обороны
|Партия <Во имя социальной справедливости> возвращается, чтобы озвучить свою точку зрения по внутренним и внешним вызовам
|Защита Роберта Кочаряна обратилась в ЕСПЧ
|Юрий Варданян будет похоронен в Пантеоне им. Комитаса
|Легендарному футболисту команды "Арарат-73" Сергею Бондаренко присвоено звание Заслуженного деятеля физкультуры и спорта Армении
|"Свободные демократы" и "Республика" будут участвовать в предстоящих парламентских выборах в составе блока
|"Сасна црер": в правительстве Армении указали путь решения вопроса предоставления гражданства Жирайру Сефиляну
|Никол Пашинян предлагает предвыборные дебаты в прямом эфире закрепить законодательно
|В ущелье Карби, Арагацотской области специалисты спасли бурого медведя из капкана
|Мэр: Впредь в Ереване будет упрощен процесс предоставления разрешения на законное строительство
|ЕС хочет активизировать участие гражданского общества в карабахском урегулировании
|Законодательная инициатива Минсоцтруда Армении об установлении максимального размера пенсий вызвало недовольство Минюста
|КС признал неконституционными некоторые положения законов о регламенте НС и назначении судей Конституционного суда
|Российский сенатор пообещал Армении поддержку в случае американского давления по вопросу отношений с Ираном
|ООО "Селена", принадлежащее семье главы охранной службы Сержа Саргсяна, сокрыло от государства налоги на сумму в 1,6 млрд драмов
|Артур Ванецян в Москве рассказал о террористических угрозах на Южном Кавказе
|Президент Армении уверен: Рейтинг республики очень высок
|Посол РА в Ватикане попрощался с Папой Римским
|С 13 ноября в Армении ожидаются снегопады
|В Армении на средства Всемирного банка будет реализована программа по мониторингу за судебной системой
|Баку: Опирающийся "на оккупацию" статус-кво неприемлем и должен быть изменен
|Президент Армении доволен своими полномочиями
|Стартовал футбольный турнир Лига ВТБ
|Beeline отпраздновал 10-летие программы стажировки «Третье поколение»
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении