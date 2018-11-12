Понедельник, 12 Ноября 2018 20:19

АрмИнфо. Оперативная связь с азербайджанской стороной действует бесперебойно. Об этом 12 ноября в ходе встречи с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

При этом он добавил, что достигнутые в Душанбе договорённости выполняются. <Как я уже ранее говорил, для обеспечения оперативной связи назначены определенные должностные лица, связь осуществляется посредством их>, - отметил Тоноян.

Коснувшись установления оперативно связи непосредственной между командирами, то и.о. министра подчеркнул, что это мощное средство для

исключения инцидентов, однако пока не задействовано. Тоноян констатировал, что на данном этапе подобной договоренности нет, однако, этот вопрос поднимаем на каждой встрече.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.