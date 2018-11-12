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АрмИнфо. И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян затруднился назвать сроки отправки армянской гуманитарной миссии в Сирию.
<Не могу назвать конкретные сроки отправки миссии. Сейчас решаются вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением. Это произойдет либо в конце текущего года, либо в начале следующего. Миссия будет отправлена сразу же после урегулирования вопроса материально-технического обеспечения, который оказался более сложным, чем мы предполагали>, - сказал Тоноян 12 ноября на встрече с журналистами.
Он также проинформировал, что миссия будет дислоцирована близ Алеппо.
Напомним, что речь идет об отправке в Сирию подразделения в составе около 100 военных специалистов - врачей, саперов и личного состава для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислокации и технического содействия.
Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Позже стало известно об отправке армянских саперов и военных медиков в Сирию для участия в совместной с Россией гуманитарной операции.
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