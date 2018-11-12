Понедельник, 12 Ноября 2018 19:06

АрмИнфо. И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян призвал запастись терпением и дождаться 6 декабря по вопросу Генсека ОДКБ.

Так, 12 ноября в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, изменилось ли его мнение по вопросу того, кто должен занять пост Генсека ОДКБ, Тоноян в частности, сказал: <Мое мнение не изменилось. Однако, я призываю всех дождаться 6 декабря, так как обсуждения по этому вопросу были в узком составе, информация недоступна. Но, поскольку решение было принято на основе консенсуса - обратиться к этому вопросу 6 декабря, не считаю корректным давать какую-либо оценку>.

Вместе с тем, и.о. министра не согласился с утверждениями о том, что потеря поста Генсека в организации может навредить Армении с той точки зрения, что организация не будет делать заявлений по волнующим армянскую сторону вопросам, в том числе в случае обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице. Тоноян подчеркнул, что заявление ОДКБ по тому или иному вопросу не зависят от национальности ее Генсека. По его словам, это международная должность. <У Армении еще больше года срока председательства, однако, в любом случае решение будет приниматься консенсусом, а пока организация функционирует под руководством и.о. Генсека ОДКБ Валерия Семерикова>,

- заключил Тоноян.

Днями ранее, Тоноян в беседе с журналистами в парламенте заявил, что его позиция по вопросу поста Генерального секретаря ОДКБ остается неизменной - Армения должна продолжить свое председательство в структуре.

Отметим, что пост Генерального секретаря ОДКБ до ноября этого года занимал Юрий Хачатуров. 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв инициировала армянская сторона.

После этого ''Ъ'' со ссылкой на свои источники сообщал, что в ОДКБ обсуждается назначение ее Генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася. Данная информация не была подтверждена или опровергнута.

Меж тем, 8 ноября в Астане лидеры ОДКБ должны были выбрать нового генсека организации, однако вопрос был перенесен на повестку встречи глав государств 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Армянская сторона настаивает на том, что пост генсека должен оставаться за Арменией, так как этот вопрос связан не с той или иной личностью, а с уставными нормами пострановой ротации.