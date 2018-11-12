Понедельник, 12 Ноября 2018 18:50

АрмИнфо.И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян не исключил приобретение у России сверхсовременных истребителей СУ-30СМ.

Так, 12 ноября на встрече с журналистами Тоноян? отвечая на вопрос о возможном приобретении шведских истребители JAS-39 Gripen производства компании SAAB, призвал не акцентировать внимание на тех предложениях, которые получает армянская сторона. <Министерство обороны Армении изучает все поступающие предложения, и принимает решения, в том числе анализируя возможные сроки поставок. По шведским истребителям решения нет. Однако, мы получили более серьезное предложение, которое изучается и по которому в скором времени будет принято решение. Переговоры ведутся, в том числе по части сроков возможных поставок, так как у нас не много времени>, - отметил он.

На уточнение, идет ли речь о российских сверхсовременных истребителях Су-30См, Тоноян, в частности, сказал: <Возможно>. При этом он отказался раскрыть детали.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Тоноян также сообщил, что истребители будут приобретены на средства из бюджета. <Основная часть средств для истребителей будет выделена из бюджета. Мы решили пока не покупать в кредит>, - резюмировал он.

Отметим, что 30 октября в СМИ Армении была распространена информация о том, что Швеция предложила Министерству обороны Армении приобрести истребители JAS-39 Gripen производства компании SAAB. Для покупки была предложена партия из восьми истребителей. Предполагаемая цена одной машины составляет примерно 55?60 млн. евро, при этом возможна лизинговая схема приобретения самолётов. Данных о конкретной модификации истребителя нет. JAS-39 Gripen является лёгким однодвигательным истребителем четвёртого поколения. Самолёт обладает боевым радиусом в 800 км и может нести как высокоточное оружие класса <воздух-поверхность>, так и ракеты <воздух-воздух> для борьбы с истребителями противника. Машину отличает относительно небольшая стоимость в сравнении с иными западными аналогами. Отметим, что летом текущего года СМИ сообщили и о том, что Москва хочет поставить Еревану многофункциональные истребители Су-30СМ раньше чем до 2024 года. "Незадолго до смены власти в Армении Минобороны страны отложило вопрос о закупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ до 2024 года. Контракт, подразумевающий поставку армянским ВВС не менее одной эскадрильи, был подписан в 2012 году, но так и не вступил в силу из-за финансовых сложностей заказчика. Россия рассчитывает реализовать соглашение уже с новым руководством Армении. Премьер Никол Пашинян уже посидел в кабине Су-30СМ и назвал истребитель "одним из лучших в мире". Разговоры о желании Армении приобрести Су-30СМ возобновились после того, как Никол Пашинян выложил в социальной сети Facebook фотографию, на которой он находится в кабине самолета, расположенного в военном аэропорту Эребуни. Каких-либо дополнительных подробностей он не привел, факт никак не прокомментировали и в Минобороны Армении.