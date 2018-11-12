Понедельник, 12 Ноября 2018 18:21

АрмИнфо. Казахстанские артисты обратились ко всем жителям Земли, исполнив Девятую симфонию великого композитора Людвига ван Бетховена, которая дает исчерпывающий ответ на вопросы мироздания. И вновь в зале аншлаг! С огромным успехом 10 ноября завершились гастроли труппы "Астана Опера" на сцене "Карло Феличе" (Генуя, Италия).

Партии для голоса блестяще исполнили: сопрано – Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, меццо-сопрано – Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, тенор – Заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов, баритон – Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев. Музыканты оркестра, хора "Астана Опера" выступили под руководством главного дирижера "Астана Опера" Заслуженного деятеля Казахстана Алана Бурибаева.

Данное произведение принадлежит к числу любимейших сочинений маэстро. Подчеркнем, что он является представителем венской классической дирижерской школы, учился в Вене, где жил и творил Бетховен. Невероятный успех творческих коллективов, исполнивших на итальянской земле музыку австрийского композитора, был продиктован слаженной работой, а также глубоким пониманием музыки.

Алан Бурибаев отметил, что сочинение, в финальной части которого звучит призыв "Обнимитесь, миллионы!" будет актуальным, пока человечество не научится жить в мире и согласии, без войн и конфликтов.

Следует заметить, что это не первые гастроли ГТОБ "Астана Опера" в Италии.