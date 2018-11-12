Понедельник, 12 Ноября 2018 17:37

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

13 ноября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 7 на ул. Еритасардакан во 2-ом Норкском

массиве; подъезды 1, 2 жилого дома 33 на ул. Вильнюса в 9-ом Норкском

массиве; жилой до 13/1 в кв. "Туманян" и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами) в Аване; адреса 1/3, 1/4 на 6-ой улице

Нубарашена, жилые дома 30, 32 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 5, 8,

10 на ул. Глинки, собственные дома 32-84 на ул. Севана, жилой дом 151 на ул. Андраника, жилые дома 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 на ул. Бабаджаняна, жилые дома 8, 10, 12 на 2-ом переулке Маргаряна, улицы Ростомян, Джанибекян, жилые дома 1, 3, 5, 7 на 2-ом переулке Маргаряна, жилой дом 16 на ул. Маргаряна, улицы Парсегова, Егиазаряна, жилой дом 9 на ул. Абеляна, жилой дом 10 на ул. Арзуманяна, жилые дома 3, 5 на ул. Эстонакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 жилойдом 25 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 40-107 на старом Эчмиадзинском шоссе, собственные дома 1-20, 46/81на ул. Таирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 37-337, 148-396 в кв. 'Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами). Собственные дома 3-102 на ул. Руставели, собственные дома 24-38 на ул. Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 42-46 на ул. Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на Северном проспекте, жилой дом 2 на ул. Ин Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7/4, 7/6 на ул. Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-79 на ул. Баряберди, собственные дома 7-27 на ул. Будапешт, жилые дома 4, 4/1, 4/2, 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 3-6 на ул. Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-14?00 училище N6, детский сад N 133, собственные дома улиц Гарибджанян, Арагаца, Кохби;

11?00-15?00 жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице, 7 на 1-ой улице Аванесова;

11?00-17?00 подъезды 13, 15 жилого дома 1 на пр. Комитаса, жилой дом 6 на ул. А.Хачатряна, подъезд 1 жилого дома 23 на ул. Сундукяна,

жилой дом 12А на пр. Азатутяна, жилые дома 2, 28Б на ул. Шарури, жилой дом 14 на ул. Багратуняц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на ул. Ширака и жилые дома 2, 4 на 2-ом переулке, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14?00-17?00 жилые дома 54, 56, 58, 60, 60А, 62 на ул. Арташисян, собственные дома на 2- ом переулке улицы Арташисян;

в Араратском марзе:

10?00-14?00 частично села Гиневет и Авшар;

10?00-16?00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапян, Айанист, Овташат; села

Хачпар и Гукасаван; частично кварталы 2 и "Нор" и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами)в городе Масис;

10?30-16?00 частично улицы С. Акобяна, Андраника, Атарбекяна и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично села Малишка и Заритап;

в Котайкском марзе:

10?00-16?00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа; частично частные дома Дзорахбюра;

в Гегаркуникском марзе:

10?00-15?00 улицы Амбардзумяна, Чаренца, Мясникянаа, Тигана Меца, газозаправочная станция "Г.Хчеян" и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами) в городе Варденис;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 частично квартал <Шведакан> села Ашоцк в Ашоцком регионе; село Бардзрашен в Анийском регионе;

в Лорийском марзе:

09?00-15?00 частично село Цатер.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.