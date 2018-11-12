Понедельник, 12 Ноября 2018 17:33

АрмИнфо.По итогам 2019 года профицит бюджета Республики Арцах ожидается в размере 1,3 млрд драмов. Данный показатель является беспрецедентным для страны. Об этом заявил министр финансов Арцаха Артур Арутюнян в ходе рабочего обсуждения у президента республики Бако Саакяна.

Так, по словам министра, доходы госказны Арцаха в 2019 году вырастут приблизительно на 16 млрд драмов - с заложенных в утвержденном бюджете на 2018 год показателя в размере 96 млрд 428 млн драмов до 112 млрд 300 млн драмов. Расходы ожидаются в размере около 111 млрд драмов вместо текущих 101 млрд 538 млн драмов.

Рост расходной части бюджета, по словам главы Минфина, обусловлен в основном увеличением капитальных расходов на 1,6 млрд драмов, сферы здравоохранения и социального обеспечения получат больше на 770 млн и 480 млм драмов соответственно. В свою очередь, капитальные расходы будут направлены на реализацию программ по строительству ряда объектов социального значения, а работников здравоохранения ожидает 15%-ое повышение заработной платы. Сфера соцобеспечения потратит дополнительные бюджетные ассигнования на внедрение накопительной пенсионной системы.

Отметим, что в рамках планируемых в 2019-2021 гг. макроэкономических показателей Республики Арцах, ВВП в 2019 году составит 333,2 млрд драмов, в 2020 году - 367 млрд драмов, а в 2021 году - 404,2 млрд драмов. Собственные расходы бюджета в 2019-2021гг. прогнозируются в размере 56, 68 и 70 млрд драмов соответственно. Расходная часть бюджета в 2019 году составит 110,7 млрд драмов, в 2021 году - 111 млрд драмов, в 2021 году - 112,6 млрд драмов.

Ранее сообщалось, что финансовые власти Арцаха планируют 2018 год завершить с абсолютным показателем ВВП в более 300 млрд драмов, вместо запланированных ранее 291 млрд. Дефицит госбюджета Республики Арцах в 2018 году прогнозируется на уровне 5 млрд 110 млн драмов.