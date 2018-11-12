Понедельник, 12 Ноября 2018 17:22

АрмИнфо. Главный форум Crans Montana может пройти в Ереване. Об этом говорится в письме руководства организации президенту Армении Армену Саркисяну, который принял участие в последнем форуме Crans Montana.

"Позвольте подтвердить, что форум Crans Montana будет рад найти наиболее эффективные способы углубления нашего сотрудничества с вашей страной. Мы готовы предоставить большой потенциал нашей организации и предложить Армении уникальные возможности для общения, в том числе провести главный форум в Ереване ", - говорится в письме председателя и основателя форума, посла Жана-Поля Картерона.

Организация Crans Montana является влиятельной платформой для содействия международному сотрудничеству, а основные заинтересованные стороны из более чем 100 стран обсуждают социальные, экономические вопросы и ключевые проблемы безопасности в неформальной обстановке.