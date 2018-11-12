Понедельник, 12 Ноября 2018 16:59

АрмИнфо.Продолжая представлять нетленное наследие Шарля Азнавура, Ереванский коньячный завод объявляет о запуске проекта ARARAT Charles Aznavour Signature Blend - результат совместной работы великого артиста с международным брендом, которая началась еще в 2017 году.

На протяжении полутра лет маэстро и его семья принимали непосредственное участие во всех этапах создания уникального коньяка ARARAT Charles Aznavour Signature Blend: начиная от отбора спиртов коньяка до утверждения дизайна. Одним из теплых эпизодов тесного сотрудничества стал визит маэстро на завод в мае 2017 года, в ходе которого был отснят короткометражный документальный фильм, рассказывающий о бесконечном мастерстве и любви великого артиста к творчеству, в любых его проявлениях.

Присоединяясь к гуманитарной миссии маэстро, проект по созданию коньяка ARARAT Charles Aznavour Signature Blend окажет поддержку Фонду Азнавура, а также открывающемуся в 2021 году Центру Азнавура – уникальной платформе для новых поколений, предназначенной для распространения французской культуры и поддержки молодых, начинающих артистов из Армении и других стран.

Память об Азнавуре, его философия, проповедуемые ценности и бесконечный праздник, который он дарил, едва вступив на сцену, будут жить всегда. В связи с этим, 17-го ноября в Музее АРАРАТ откроется уникальная выставка фотографий, сделанных самим Шарлем Азнавуром “Азнавур. Моменты Жизни”, которую ранее предполагалось провести на закрытом мероприятии АРАРАТ. Фотовыставка будет открыта для всех жителей и гостей столицы на бесплатной основе. Артист, удивлявший зрителя на протяжении всей своей карьеры, продолжит раскрывать грани своего мастерства.

“Благодаря этому уникальному творческому сотрудничеству с Шарлем Азнавуром и его семьей, мы имели возможность на протяжении полутра лет быть свидетелями истории вдохновения, щедрости, мастерства и невероятной страсти к своей профессии. Мы искренне верим, что этот проект откроет еще одну грань его культурного наследия”, - отмечает Карин Мадельрье, директор по маркетингу ЕКЗ.

“ARARAT Charles Aznavour Signature Blend символизирует не только ключевые этапы в карьере моего отца, но и ценности, которые он воплощает: элегантность, безграничное мастерство и щедрость. Мне приятно видеть, что такие компании, как Ереванский коньячный завод, желают и готовы поддержать гуманитарные инициативы, в которые верят”, - Николя Азнавур, соучредитель Фонда Азнавура.

Уникальный купаж включает редкие винтажные спирты, датированные годами, отражающими важные вехи в творчестве Шарля Азнавура.

1956. Ноты первого триумфа.

Дебют Шарля Азнавура в концертном зале Олимпия в Париже

1960. Ноты всемирной славы.

Создание песни Je m'voyais déjà, благодаря которой Азнавур стал известен во всем мире

1981. Ноты Вечной страсти.

Появление классического хита Une vie d'amour («Вечная любовь»)

Средний возраст спиртов Charles Aznavour Signature Blend – 25 лет.