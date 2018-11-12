Понедельник, 12 Ноября 2018 16:02

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) подвел итоги маркетинговой акции #когдавыигрываешь, проведенной совместно с международной платежной системой MasterCard. Стимулирующая маркетинговая кампания направлена на повышение осведомленности потребителей о функциональности и удобстве безналичных платежей увеличение объема безналичных платежей по картам MasterCard Банка ВТБ (Армения).

Акция #когдавыигрываешь проходила в период с 01.07.2018 г. по 01.10.2018 г. включительно среди держателей карт MasterCard Банка ВТБ (Армения). Согласно условиям акции, 100 самых активных держателей карт MasterCard, которые в ходе кампании совершили наибольшее количество безналичных платежей в торгово-сервисных пунктах Армении, за рубежом и в интернете, приняли участие в розыгрыше 10 сертификатов на приобретение бытовой техники и главного приза – автомобиля Renault Logan.

Розыгрыш был проведен в головном офисе Банка ВТБ (Армения) посредством случайной выборки методом лотереи и транслировался в прямом эфире на странице Банка в социальной сети Facebook. По итогам розыгрыша обладателями 10-и сертификатов на приобретение бытовой техники стали Едгар Давтян ,Кристине Григорян ,Артак Карапетян, Хорен Керобян, Сурен Мадоян, Артем Никогосян, Ирина Оганян, Нарек Ванесян, Оганес Варданян и Ананит Закарян. Ну а счастливым обладателем главного приза - автомобиля Renault Logan – стал Арсен.Акопян.

Банк ВТБ (Армения) благодарит участников акции и поздравляет победителей.