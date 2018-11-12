Понедельник, 12 Ноября 2018 15:46

АрмИнфо.Завершающийся 2018 год стал для казахстанского МИДа одним из наиболее важных и сложных лет за последнее время. Важность этого года связана с организацией и проведением ряда крупных внешнеполитических мероприятий: от председательства в Совете Безопасности ООН до организации саммита лидеров стран Центральной Азии. Сложность – связана с крайне обширной активностью на фоне обновления приоритетов дипломатической работы и реформированием внутренних процессов всего ведомства.

Анализируя итоги года, необходимо проследить, насколько эффективной оказалась работа казахстанских дипломатов по базовым векторам внешней политики страны, и насколько МИД в его сегодняшнем виде способен осуществлять те задачи, которые декларируются в его планах.

Итак, без сомнения, ключевым событием для отечественной дипломатии стало пришедшееся на январь председательство в Совете Безопасности ООН, куда Казахстан входит в качестве непостоянного члена на период 2017-2018 года.

Председательство в Совете безопасности ООН

Напомним, согласно Уставу ООН предусмотрена ежемесячная ротация председательства, и все 15 членов Совбеза поочередно сменяют друг друга на посту Председателя. Казахстану в 2018 году выпало председательствовать первому.

Здесь надо отдать должное, казахстанская дипломатия показала себя довольно достойно. В течение января было проведено тридцать заседаний различного уровня, по итогам которых приняты документы, имеющие большую практическую значимость.

Согласно изначально заявленным приоритетам работы в СБ ООН, базовой и долгосрочной целью Казахстана было продвижение нераспространения оружия массового уничтожения и принятие стратегии предотвращения конфликтов. По этим темам были проведены тематические брифинги и специальные мероприятия высокого уровня с последующим принятием соответствующих документов.

Особое значение имело проведение Специального мероприятия высокого уровня по запуску проекта Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. К слову казахстанская делегация довела эту работу до конца, и 28 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось подписание документа. Под ним поставили подписи министры иностранных дел и высокие представители более семидесяти государств мира. Кодекс предусматривает принятие широкого круга международных обязательств по контртерроризму и учреждение широкой глобальной коалиции за мир, свободный от терроризма, к 2045 году.

Еще одной из заявленных целей стало продвижение на мировой арене интересов всего региона Центральной Азии. Казахстан, став первой страной региона, избранной в СБ ООН, активно освещал центральноазиатские вопросы и предлагал свои варианты развития региона. В рамках месяца председательства были проведены министерские дебаты на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития».

Кстати, практический вклад в продвижение афганского вопроса внесла организованная Казахстаном поездка делегации Совбеза в Афганистан. Последний раз подобный визит проходил лишь в 2010 году, с тех пор обстановку в Афганистане в Совбезе представляли в основном на основании отчетов и докладов. Казахстан сумел добиться, чтобы все пятнадцать членов СБ, а также одиннадцать Постоянных представителей стран в ООН, своими глазами оценили ситуацию в стране, эффективность работы, проводимой как афганским правительством, так и международными организациями.

Сотрудничество с ООН

В плане сотрудничества с ООН Казахстан на протяжении последних 25 лет проявляет очень неплохую активность, традиционно лидируя в этом отношении среди государств региона. РК активно сотрудничает с ООН в таких сферах, как здравоохранение, миграция, экология, борьба с наркотрафиком и работорговлей, защита прав детей и женщин.

Такая позиция внесла существенный вклад в международный имидж страны, не говоря уже о том, что она приносит существенные практические дивиденды краткосрочного и долгосрочного характера. ООН серьезно содействовала Казахстану, к примеру, в процессе закрытия Семипалатинского полигона, в программе восстановления Аральского моря.

Кроме того, в рамках поддержки миротворческих операций ООН в этом году принято решение об увеличении вклада Казахстана путем совместного с Индией развертывания миротворческого контингента в Ливане и сертификации ООН казахстанского учебного центра миротворческой подготовки «КАЗЦЕНТ».

Казахстан сумел добиться открытия в этом году в Алматы регионального Хаба ООН, призванного содействовать реализации в Центральной Азии Целей устойчивого развития до 2030 года, реализация которых лежит в основе работы Организации на ближайшую перспективу.

Активно проходит сотрудничество с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. Руководство Центра в течение года неоднократно отмечало активность Казахстана по привлечению внимания мирового сообщества к Центральной Азии. К тому же, Астана в течение последнего года выделила 300 тысяч долларов США в рамках Совместного плана действий стран Центральной Азии по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. В региональном масштабе это достаточно чувствительная цифра, особенно в сравнении с другими центральноазиатскими участниками.

Международная активность

В плане участия и продвижения Казахстана в ведущих международных организациях в 2018 году, можно выделить следующие действия казахстанского внешнеполитического ведомства.

В первую очередь, можно отметить активное представительство страны в ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры). В начале июня Казахстан впервые был избран в Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, где ближайшие четыре года казахстанские специалисты будут заниматься вопросами сохранения таких видов мирового творчества, как традиционная музыка, танцы, устное творчество, традиционные праздники, ритуалы, фестивали и многое другое.

Однозначным достижением работы Казахстана в ЮНЕСКО стало внесение в июле двух казахстанских биосферных резерватов Алматинской области – Чарына и Жонгара – в Международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Теперь от Казахстана в этот список входит в совокупности десять резерватов, что дает намного более существенные перспективы для развития международного сотрудничества, туризма и сохранения природного разнообразия.

Примечательно, что именно в 2018 году казахстанские дипломаты заняли ключевые посты в ряде авторитетных международных организаций. Так, в ОДКБ с 2018 года Постоянный совет возглавил Полномочный представитель РК Жанибек Иманалиев.

В мае на заседании Совета министров Организации исламского сотрудничества ОИС казахстанский дипломат Аскар Мусинов избран заместителем Генерального секретаря ОИС по вопросам науки и технологий. Прежде, к слову, представители Казахстана никогда не занималив ОИС должности такого высокого уровня.

В сентябре Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), куда входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, был избран известный казахстанский дипломат Багдад Амреев.

В текущем году, с менее интенсивной динамикой, однако сохраняя общий вектор, Казахстан продвигал медиацию в рамках разрешения сирийского конфликта. Несмотря на то, что до окончания гражданской войны в Сирии еще очень далеко, вклад Астанинского процесса в возвращение переговоров в мирное русло действительно очень важен. Начавшись в январе 2017 года, Астанинский процесс шел и в 2018-м, за это время прошло серьезное снижение напряженности конфликта, были обозначены четыре зоны деэскалации, введен мониторинг прекращения огня, что по факту означает сохранение множества человеческих жизней.

Консолидация региона

В 2018 год однозначно был крайне успешен в плане продвижения регионального сотрудничества. Казахстанская дипломатия приняла участие в нескольких значимых мероприятиях, направленных на укрепление и развитие сотрудничества между государствами Центральной Азии.

Работа проводилась на нескольких уровнях. В первую очередь, это все та же деятельность в СБ ООН. В рамках заседаний Совбеза были проведены министерские дебаты, направленные на обсуждение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии, в которых приняли участие главы делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Помимо единодушия в вопросах необходимости координации усилий по развитию Афганистана, все страны также поддержали идею совместного формирования в Центральной Азии «зоны мира, сотрудничества и процветания как модели, применимой в других регионах».

Ключевой прорыв в региональном сотрудничестве ознаменовало проведение в марте консультативного саммита глав государств Центральной Азии, где присутствовали президенты четырех стран региона и спикер парламента Туркменистана. Организованная казахстанской стороной встреча дала исторический импульс формированию единого региона, который, как ожидается, получит свое развитие в марте 2019 года в Ташкенте.

Серьезным достижением года для казахстанской дипломатии стал проведенный в августе в Актау Пятый каспийский саммит, по итогам которого президенты пяти стран (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ сформировал новый правовой режим Каспийского моря, нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего взаимодействия прибрежных стран.

Также казахстанские дипломаты приняли активное участие в таких мероприятиях, как заседание Международного фонда спасения Арала, собравшее в Туркменистане лидеров всех пяти центральноазиатских стран, во встрече министров иностранных дел всех пяти стран региона, прошедшей в августе в кыргызском городе Чолпон-Ата и др.

В итоге, сегодня – в конце 2018 года – Центральная Азия стала чуть более сплоченным и самостоятельным регионом, нежели, чем была еще год назад.

Выстраивание активной позиции

В последние годы казахстанская дипломатия продвигает переход страны в международных отношениях на более активные по отношению к другим странам позиции, иными словами, происходит целенаправленный отход от роли реципиента к роли донора. К примеру, в настоящее время действует программа Казахстана по направлению добровольных взносов международным организациям по оказанию гуманитарной помощи. Так, в этом году Казахстан направил 215 тысяч долларов США для Комиссии Африканского Союза в целях оказания гуманитарной помощи Сомали.

Но наиболее интересные процессы происходят в приобретении опыта оказания ОПР, или официальной помощи развития. В 2018 году завершился проект «Содействие Казахстану в сотрудничестве с Афганистаном в области официальной помощи развитию (ОПР)». Проект, который Казахстан осуществлял совместно с ПРООН и Японским агентством международного сотрудничества, был направлен на содействие населению Афганистана.

Если конкретнее, Казахстан на протяжении последних двух лет занимался обучением афганских женщин по таким направлениям, как государственное управление и здравоохранение с особым фокусом на сферу материнского и детского здоровья. Финансовое обеспечение проекта осуществлялось японской стороной и ПРООН, казахстанский вклад состоял в организации семинаров, проведении обучения и стажировок.

Проект, с одной стороны, стал полноценным вкладом Казахстана в восстановление Афганистана. С другой стороны, тем самым казахстанская дипломатия вывела страну на принципиально новую позицию в рамках международного сотрудничества. Сейчас, приобретя базовый опыт в оказании помощи развитию, Казахстан имеет вполне обоснованные основания возглавить и регулировать процесс поддержки других стран региона – и шире, мира – в развитии требующих этого сфер.

Внутренние процессы

2018 год для Министерства иностранных дел прошел довольно сложно. Нужно отметить, что современные веяния стали таковы, что работа дипломатов все меньше сводится к организации формальных встреч и банальному «представлению» страны за рубежом. Сейчас акценты в повседневной работе все больше смещаются в область экономики, в сферы привлечения инвесторов и бизнес-партнеров, в формирование имиджа конструктивного и безопасного государства. Это направление по своим масштабам и вкладываемым усилиям уже практически не уступает основной внешнеполитической активности МИД, направленной на работу в международных организациях или сотрудничество в сфере политики и безопасности.

В этих условиях продолжается системная перестройка работы министерства, что неизбежно влечет за собой ряд сложностей и неудобств, особенно для дипломатов, привыкших к более традиционному формату.

Для эффективного продвижения экономической дипломатии сейчас набирает интенсивность процесс межведомственного взаимодействия. Так, активно проходит взаимодействие с Министерством национальной экономики, Министерством культуры и спорта, прописано взаимодействие МИД и Международного финансового центра «Астана».

Еще одним трендом, пока делающим внутренние процессы в МИДе более шероховатыми и отчасти болезненными, является изменение походов к оцениванию эффективности работы дипломатов. Теперь ключевую роль играет конечный результат работы и соответствие этого результата изначально прописанным планам. Уже сейчас идет серьезный пересмотр кадровой политики, а со следующего года, согласно заявлению Кайрата Абдрахманова, на факторно-балльную систему министерство перейдет и при начислении заработной платы.

Другое новшество, под которое в настоящее время перестраивается работа МИД, это активная цифровизация и автоматизация внутренних процессов работы. Одним из важнейших следствий этих нововведений должно стать снижение коррупционных рисков в работе внешнеполитического ведомства. Сейчас – в процессе поэтапного снижения человеческого фактора при принятии кадровых решений – неизбежно выявление тех или иных прецедентов коррупции в структурах МИД, однако такие случаи в определенной степени даже внушают оптимизм, так как показывают активную борьбу министерства с взяточничеством и протекционизмом.