Понедельник, 12 Ноября 2018 15:18

АрмИнфо.Тренер публичных выступлений, радио- и телеведущий Дмитрий Чумак и руководитель Студии дизайна, маркетинга и брендинга <Мален> Юлия Мокроусова провели мастер-классы в рамках Beeline Startup Incubator. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Дмитрий Чумак преподает в Школе журналистики им. Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста в Москве, обучая искусству выступлений перед инвесторами и ведения переговоров. Участникам Beeline Sturtup Incubator он помог преодолеть страх перед выступлениями, рассказал о том, как получить положительную энергию от собственных выступлений и передать ее слушателям, как говорить красиво, уверенно и добиваться желаемого результата. Юлия Мокроусова, работавшая более чем с 1000 стартапами, представила участникам Beeline Startup Incubator собственную технику <Упаковки продаж>, которая включает инструменты маркетинга и шаги. <Цель нашего инкубатора - полноценно подготовить команды для выступлений перед инвесторами. Невзирая на то, насколько хороша идея, ты должен ее красиво представить. Предложения всех наших команд изначально замечательные, но на наших лекциях команды развивают как свои продукты, так собственные знания и навыки>, - отметил гендиректор Beeline Андрей Пятахин. Согласно источнику, резиденты-стартапы проходят 4-месячный инкубационный период, в ходе которого для них организовываются учебные курсы и мастер-классы по предпринимательству, оценке рынка, менеджменту, маркетингу, PR, финансовому планированию и др. Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".