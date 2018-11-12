Понедельник, 12 Ноября 2018 15:11

АрмИнфо.В Баку отреагировали на заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Парижском форуме.

"Надеюсь, исполняющий обязанности премьер-министра Армении осознает, что его заявление на Парижском мирном форуме в корне противоречит внешней политике Республики Армения, которая нарушила основополагающие принципы международного права, особенно принцип неприменения силы, и оккупировала территории Азербайджана, лишив сотни тысяч азербайджанцев, исторически проживавших в Нагорном Карабахе, их фундаментального права - права жить на своей родине. Означает ли осуществление права на самоопределение проведение этнической чистки в отношении других групп, проживающих в той же местности? Или верховенство международного права подразумевает военную оккупацию территорий и навязывание решения, исходящего из свершившегося факта (fait-accompli)?", - заявила и.о. главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева

Абдуллаева также отметила, что те основополагающие принципы, которые Пашинян упоминает в своём заявлении, чётко отвечают на вышеуказанные вопросы; достаточно лишь прочитать Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.

И.о. главы пресс-службы МИД также отметила, что обращение к международным форумам и разговоры о мире и лучшем будущем - это, конечно же, хорошо. "Но самое главное - не заявлять голословно, а действовать в соответствии с тем, что было сказано. Лучшее будущее для нашего региона и самой Армении тесно связано с прекращением оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и возвращением всех вынужденных переселенцев ", - сказала Абдуллаева.

Отметим, что Пашинян в ходе своего выступления заявил, что когда государство ведет войну или пытается решить свои проблемы военным путем, то оно верит в свою силу и победу.

Тем не менее, Первая мировая война была глобальной трагедией для всех вовлеченных в нее народов, и, в конце концов, привела к распаду государств, которые ее начали. "Существует убеждение, что в геополитическом и военном плане в войнах всегда бывают победители и проигравшие. Однако с человеческой точки зрения никто не выигрывает. Войны приводят только к потерям, страданиям и разрушениям. И, несмотря на наши совместные усилия и призывы учиться на ошибках прошлого, эти уроки легко забываются", - отметил и.о. премьер-министра РА. Он добавил, что хотя сто лет назад человечество поняло необходимость запрета оружия массового уничтожения, к сожалению, это не препятствовало созданию нового оружия. "Во время Первой мировой войны страны Антанты впервые использовали определение "преступление против человечества и цивилизации", тем самым осудив Османские власти за уничтожение 1,5 миллиона армян.

В дальнейшем это ужасное преступление получило название первого геноцида 20-го века. Несмотря на это, всего лишь через несколько десятилетий человечество стало свидетелем Холокоста, геноцидов в Камбодже, Руанде, геноцида христиан и езидов на Ближнем Востоке, насилия в отношении народа Рохинджа. Одним из уроков войны была формулировка права народов на самоопределение в знаменитых 14 пунктах Вудро Вильсона. Затем она была включена в Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт и стала основой для независимости почти половины стран современного мира. В результате Первой мировой войны народы мира силой закона подтвердили свое право управлять собственной судьбой с помощью свободного выражения воли. Здесь, во Франции, я считаю необходимым подчеркнуть, что всего несколько дней назад Франция четко подтвердила свою принципиальную позицию по этому вопросу: народ Новой Каледонии получил возможность провести референдум.

К сожалению, подход к этому праву является избирательным", - констатировал Никол Пашинян. Он отметил, что именно по этой причине многолетняя борьба народа Нагорного Карабаха за право на определение своей судьбы еще не получила надлежащего юридического решения. В XXI веке совершенно неприемлемо, чтобы желание применить право народа на самоопределение превратилось в угрозу биологическому существованию.