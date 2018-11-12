Понедельник, 12 Ноября 2018 15:09

АрмИнфо.Армянские тяжелоатлеты вернулись из Ашхабада, где проходил Чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

В столичном международном аэропорту "Звартноц" армянских спортсменов встретили президент НОК Армении Гагик Царукян, исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Габриэль Казарян, их родные и поклонники.

Отметим, что армянские тяжелоатлеты привезли из Ашхабада золото и серебро. Золото на чемпионате мира в Ашхабаде завоевал штангист Симон Мартиросян (109 кг), который также установил сразу два мировых рекорда. Серебро - вице-чемпион Гор Минасян (+109 кг).

В составе мужской сборной Армении в Ашхабаде выступили также Андраник Карапетян (81 кг) и Акоп Мкртчян (89 кг). В составе женской - Изабелла Яйлян (64 кг), Татев Акопян (90 кг), Лиана Гюрджян (75 кг) и Арпине Далалян (+ 90 кг).

Отметим, что Чемпионам мира по тяжелой атлетике проходил в Ашхабаде с 1-10 ноября. В соревнованиях принимали участие более 800 спортсменов из порядка 100 мира. На чемпионате было разыграно 201 медаль: 67 - золотых, 67 - серебряных и 67 бронзовых.