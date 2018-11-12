Понедельник, 12 Ноября 2018 15:09

АрмИнфо. Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ. Об этом в ходе встречи с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Что касается ротации руководителя данной организации, то следующая страна по алфавиту Беларусь. У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ",

- заявил глава государства, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер выразил непонимание, почему вопрос смены генсека в прессе вызвал столько различных предположений и досужих разговоров, поскольку основным на саммите был все же вопрос внешнеполитической ситуации вокруг стран ОДКБ. При этом он подчеркнул, что решение о новом руководителе организации будет принято на предстоящей 6 декабря встрече в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Пост генерального секретаря ОДКБ до ноября этого года занимал Юрий Хачатуров. 26 июля Специальная следственная служба

Армении предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв инициировала армянская сторона.

После этого ''Ъ'' со ссылкой на свои источники сообщал, что в ОДКБ обсуждается назначение ее Генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася. Данная информация не была подтверждена или опровергнута.

Меж тем, 8 ноября в Астане лидеры ОДКБ должны были выбрать нового генсека организации, однако вопрос был перенесен на повестку встречи глав государств 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Армянская сторона настаивает на том, что пост генсека должен оставаться за Арменией, так как этот вопрос связан не с той или иной личностью, а с уставными нормами пострановой ротации.