Понедельник, 12 Ноября 2018 15:07

АрмИнфо.Вопрос назначения генерального секретаря не был основным на саммите ОДКБ в Астане. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.

Глава государства отметил, что его удивляют некоторые домыслы по поводу основных тем, рассмотренных на этой встрече. "Все свелось к тому, чтобы мы якобы обсуждали только кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут", - заметил президент Беларуси, передает БЕЛТА.

При этом он подчеркнул, что основное время было уделено первому вопросу - внешнеполитическая ситуация вокруг стран ОДКБ. "Естественно, обсуждая, что происходит по периметру наших государств, мы коснулись и внутриполитической ситуации, но исключительно с подачи того или иного президента. Никто там не собирался вмешиваться в те или иные процессы. К примеру, Никол Пашинян: 9 декабря выборы в парламент, он затронул эту тему, мы послушали. У нас прошел ряд мероприятий: Мюнхенская конференция (встреча Основной группы), форумы регионов с Украиной и с Россией, и я затронул эти темы, все, что происходит вокруг, как это отражается на внутриполитической ситуации. Президенты послушали, приняли к сведению. Точно так и другие президенты проинформировали, что происходит внутри страны. И здесь нет никакой чрезвычайщины", - заверил глава Беларуси.

Касательно назначения нового руководителя аппарата ОДКБ Лукашенко отметил: "Естественно, вариантов было много. И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто- то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией потому, что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ - очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге". Президент подчеркнул, что решение в спокойном русле будет принято на запланированной на 6 декабря встрече.