Понедельник, 12 Ноября 2018 14:59

АрмИнфо. Решением столичного градоначальника Айка Марутяна в административном районе Нор Норк, по адресу Гюрджяна 1/3 демонтируется незаконная постройка площадью свыше 1100 кв.м. Об этом сообщает пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян в прямом эфире в соцсети Facebook.

По его словам, неделей ранее в отношении незаконной постройки было принято решение о приостановлении строительства. “Было выявлено, что строительство не соответствует установленным в РА градостроительным нормативам”, - пояснил он.

При этом, даже после принятия решения о приостановлении работ, застройщик в ежедневном режиме упрямо продолжал строительство. “Застройщик несколько раз был предупрежден о том, что строительство необходимо приостановить”, - сказал Карапетян. По его словам, строительство сопровождается, в том числе, незаконным захватом территории, являющейся общинной собственностью.

На днях мэр Еревана Айк Марутян заявил, что в случае выявления незаконного строительства, его следует немедленно остановить, «без переговоров, просьб или задействования личных связей». “В Армении или за ее пределами нет такого человека, который может позвонить мне или главному архитектору с просьбой разрешить незаконное строительство. Я вас заверяю, такого просто не может быть. Будьте уверены, что никаких действий не будет предпринято за вашей спиной и не будут достигнуты соглашения с теми, кто осуществляет незаконное строительство”,- отметил мэр.

Мэр сообщил также, что впредь данную сферу полностью будет координировать главный архитектор Еревана. Перед сотрудниками управления мэр поставил конкретное требование - придать новое качество реализуемым работам, оперативно реагировать и предотвращать случаи незаконного строительства. Вместе с тем, мэр сообщил, что в столице будет существенно упрощен процесс предоставления разрешения на строительство.

Посмотреть видео - https://www.facebook.com/azatutyun/videos/2167514853500596/