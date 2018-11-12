Понедельник, 12 Ноября 2018 14:02

АрмИнфо. В Армении предпринимается еще одна попытка по ограничению азартных игр. Поправки в законе "Об играх с выигрышем и игорных домах" обсуждены на заседании парламентской комиссии по экономическим вопросам 12 ноября.

По словам одного из авторов представленного документа, депутата НС от фракции "Елк" Алена Симоняна, законопроектом упорядочиваются понятия "игровой зал" и "букмекерский офис". Документом предусмотрено, в частности, заблокировать сайты организаторов азартных игр в общественных местах, а также ограничить оплату наличными средствами.

Планируется после вступления документа в силу в течение шести месяцев полностью вывести из Еревана все игровые автоматы, а в течение года - все букмекерские конторы. Полностью запрещается betting shop, деятельность которого будет разрешена в четырех туристических зонах - Мегри, Севане, Джермуке и Цахкадзоре. Также подлежит запрету реклама азартных игр со стороны зарубежных компаний. Провайдеры получат право на отключение тех или иных азартных игр в интернете. Вводятся и ограничения по рекламе азартных игр, игр с выигрышем и казино. Право на участие в этих играх получают лица, достигшие 21-летнего возраста. Организаторы игр с выигрышем обязуются требовать от данной категории лиц документы, удостоверяющие их личность. Кроме того, родные и близкие лиц, страдающих лудоманией, получат право через суд добиваться запрета на их участие в азартных играх. Для защиты интересов участников игр устанавливается государственная пошлина в размере 500 млн драмов. За нарушение положений закона предусмотрены крупные штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии и приостановки деятельности игр с выигрышем. "Конечно, полностью представленный документ, проблемы не решит. Поэтому мы выбрали "золотую середину", - отметил Ален Симонян, призвав как можно быстрее принять документ, поскольку каждый день сопряжен с определенными рисками, грозящими не только отдельным категориям граждан, но и национальной безопасности страны.

Ранее и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян неоднократно указывал на необходимость изменения структуры экономики страны, в которой одно из важных мест принадлежит игровому бизнесу.