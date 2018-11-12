Понедельник, 12 Ноября 2018 13:57

АрмИнфо.На территории Армении 13 ноября в отдельных регионах, и с 14 по 17 ноября в большинстве регионов ожидаются дожди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха с 12 по 14 ноября понизится на 3-4 градуса, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе на 5-7 градусов.

В Ереване с 12 по 17 ноября время от времени ожидается дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +12 градусов тепла.