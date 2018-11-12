Понедельник, 12 Ноября 2018 13:56

АрмИнфо.Всеармянская партия "Сасна црер" в американском Лос-Анджелесе проводит телетон. "Обращаемся к мировому армянству оказать содействие партии "Сасна црер", обслуживающей национальные интересы армян", - сообщается на странице партии в Facebook.

Напомним, что партия "Сасна црер" была официально учреждена 29 сентября с.г, зарегистрирована 8 ноября. Как было отмечено на учредительном съезде, у партии не будет руководителя, а будет секретариат, координировать который будет Варужан Аветисян. Было заявлено, что у всеармянской партии также будут офисы за границей. Еще в августе пресс-секретарь вооруженной группы "Сасна црер" Варужан Аветисян объявил о прекращении вооруженной борьбы и начале политической деятельности.

"В "Сасна црер" заявили, что они будут поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна. Как подчеркнул координатор гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайр Сефилян, поддержка будет до формирования нового Национального собрания. Партия уже заявила о том, что примет участие во внеочередных парламентских выборах.