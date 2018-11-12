Понедельник, 12 Ноября 2018 13:51

АрмИнфо.Республиканская партия Армении на состоявшемся накануне заседании Исполнительного органа и Совета приняла резолюцию, в которой проанализировала последние процессы в республике, а также наметила свои дальнейшие планы.

В резолюции РПА, в частности, назвала и.о.премьера Никола Пашиняна одним из подстрекателей событий 1-го марта 2008 года, приведших к человеческим потерям. В заявлении, в частности, говорится: "23 апреля учитывая масштаб акций протеста, во избежание ненужного напряжения и в преддверии годовщины Геноцида армян премьер- министр Серж Саргсян подал в отставку. Сразу после чего, организаторы акции протеста изменили свои требования и выдвинули лозунг "Никол премьер". Парламентскому большинству было предъявлено антиконституционное требование не формировать правительство. После избрания Никола Пашиняна премьер-министром, последний избрал путь монополизации политического поля. В стране началось сильнейшее давление на депутатов и представителей органов местного самоуправления. Правительство постоянно и публично стало оказывать давление на судебную власть, ставя под сомнение решения судебных инстанций, а также угрожая судьям. Под вопрос также были поставлены не опротестованные ни одной из политических сил выборы в парламент, состоявшиеся в апреле 2017 года в Армении. В тоже время в результате бездействия, а иногда и содействия полиции осуществлялись действия, направленные на нарушение общественного порядка, работы местных органов и хозсубъектов. Были предприняты незаконные действия даже в отношении Католикоса Всех Армян Гарегина Второго", - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что в выступлениях премьер-министра зачастую звучали необоснованные личностные обвинения, которые нарушали презумпцию невиновности. "Оказывались попытки путем угроз взять под полный контроль также СМИ. 12 июня премьер-министр буквально заявил, что "некоторые телевизионные компании, используя неограниченную свободу слова, решили заняться антиправительственной пропагандой. Не надо так делать".На этом фоне стоит отметить арест владельца Второго канала Армении и его активов, которые можно расценивать как попытку давления на СМИ.

Воодушевившись победой на выборах в ереванский Совет старейшин, желая иметь качественное политическое большинство в Национальном Собрании, руководство партии "Гражданский договор" приняло решение ускорить роспуск парламента и процесс досрочных выборов. Это противоречило указанному партией сроку, согласно которому до проведения выборов нужно было реформировать Избирательный кодекс. Под давлением премьер-министра Национальное Собрание было распущено, и были назначены досрочные парламентские выборы",- говорится в заявлении.

При этом РПА не отрицает факт того, что нынешние власти Армении пользуются безоговорочной общественной поддержкой, которая обусловлена положительными ожиданиями от правительства. "Тем не менее, ошибки, допущенные нынешними властями, более чем очевидны - рост инфляции, сокращение зарубежных инвестиций. Все это обусловлено дискредитацией предпринимателей, нарушением банковской тайны. Это власти пытаются завуалировать искажением экономических показателей",- говорится в заявлении. РПА также напоминает, что вопреки обещаниям не предусмотрено повышение зарплат и пенсий. Партия также выражает свою обеспокоенность проводимой кадровой политикой: "Квалифицированные кадры увольняются, на их место назначаются "свои", вне зависимости от их профессиональных навыков".

РПА также подвергла критике и борьбу с коррупцией, которая по ее мнению, носит декларативный характер и является проявлением выборочного правосудия и политической расправы. "Под угрозой также находятся национальные и традиционные ценности армянского народа, устои семьи, церкви и национальной идентичности",- предупреждают республиканцы.

Более всего РПА пришлась не по душе внешняя политика нынешних властей. Особенно опасным республиканцы считают возможную утрату поста генсека ОДКБ. По мнению республиканцев, опасные тенденции наблюдаются и вокруг карабахского урегулирования. "Внешнеполитический курс нынешних властей и региональные процессы свидетельствуют о том, что мы должны быть готовы к самым опасным тенденциям",- говорится в заявлении.

При этом РПА перечислила и несколько собственных ошибок - это утрата связи с рядовыми партийцами, членство в партии людей, не разделяющих ее ценности и идеологию, нетерпимость к здоровой критике, неэффективная борьба с коррупцией и взяточничеством, высокий уровень безработицы, нерешенность ряда социально- экономических проблем.